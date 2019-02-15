"Скорости — космос!" Силкин — об игре "Краснодара" в Лиге Европы

Легендарный наставник московского "Динамо" оценил старт краснодарцев в плей-офф еврокубков этого сезона.

"Краснодар" стартовал в плей-офф Лиги Европы и дал бой мощному леверкузенскому "Байеру". Российский клуб показал свою яркую фирменную атакующую игру, но при этом был надёжен и в защите. Победить не удалось: матч закончился нулевой ничьей.

Однако что у "Краснодара" получилось, так это впечатлить. Легендарный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в разговоре с Лайфом отметил, что с такой игрой подопечные Мурада Мусаева могут добиться серьёзных успехов и в чемпионате страны, и на евроарене.

— Сергей Николаевич, во вчерашнем матче были хорошие моменты у "Краснодара", "Байер" вообще сумел забить, но отменили гол из-за игры рукой. На ваш взгляд, ничья 0:0 — закономерный результат?

— Я такой динамичной игры не видел никогда. Игра без центра поля: было ощущение, что футболисты просто не успевают думать, настолько быстрые были переходы из обороны в атаку. Когда "Краснодар" переводил мяч за пару передач к штрафной соперника — это что-то невероятное. Я просто думал, когда у них запал кончится? Счёт мог быть и 2:2, и 3:3, моменты-то были. И что мне понравилось: "Краснодар" ни в чём не уступал! А ведь немецкая команда сейчас на ходу, она считалась фаворитом. Но "Краснодар" — первый претендент на чемпионство в этом году.

— Насколько будет сложнее сыграть в Германии?

— Здесь были свои болельщики, конечно, на выезде будет сложнее. Но если "Краснодар" будет играть так же — непонятно, кто может выиграть, все решит один момент.

—Как вам новичок "Краснодара" Ольссон? Он очень старался, был активен, даже едва не забил, когда пробил выше ворот после навеса Вандерсона.

— Понравился! Хороший малый. Да, не реализовал момент, но то, что у него высокое индивидуальное мастерство и он это показывает, — это хорошо.

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— "Краснодар" очень здорово показал себя в матчах с "Севильей" в группе. Сейчас на равных бились с "Байером". Если удастся сейчас немцев пройти, добавит ли это "Краснодару" уверенности в собственных силах? Потому что игра вроде бы давно есть, но, кажется, не всегда хватает характера.

— Действительно, мне нравился "Краснодар" ещё при Кононове с его яркой атакующей игрой. Сейчас с приходом новых игроков и тренера появляется командная игра, скорости просто космос. Каждый положительный результат вселяет уверенность в игроков. Другое дело, что в нашем чемпионате мы таких скоростей не видели, мне кажется, никогда. И "Краснодар" с ними справляется, это говорит о том, что команда на правильном пути.

— Можно ли сказать, что "Краснодар" показал игру уровня фаворита Лиги Европы в целом?

— Загадывать не нужно. Но если пройдут немцев, можно будет о многом говорить.

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