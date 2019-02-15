Спячка кончилась. Футболистка Карпова наказала бывшую команду голом — видео

Надежда не забивала в чемпионате Испании с 2017 года, а недавно была вынуждена сменить команду.

Карпова проснулась: Надежда забила первый гол в чемпионате Испании с 2017 года. Пострадала бывшая команда российской футболистки — "Валенсия". Карпова замкнула прострел одноклубницы уже на второй минуте встречи и открыла счёт.

Надежда провела на поле час, а матч закончился вничью — 2:2. Карпова играет за "Севилью" совсем недавно: с января 2019 года. Она перешла в клуб из Андалусии как раз из "Валенсии", где у неё возникли проблемы: её не выпускали на поле.

Когда Карпова только оказалась в Испании, дела пошли неплохо: три гола в стартовых матчах. Дальше — хуже: в 2018-м 23-летняя футболистка не отличилась ни разу. Сейчас у неё отличный шанс перезагрузить карьеру в "Севилье".