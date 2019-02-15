Черышева ненавидят в Валенсии, а он отвечает голами

Пока болельщики "Валенсии" освистывают российского игрока, он просто молча делает свою работу.

Денис Черышев просто идеально провёл чемпионат мира по футболу в России: забил четыре гола, за каждый из которых ему можно было выписывать премию Пушкаша, и стал вторым бомбардиром турнира. А затем вернулся из "Вильярреала" в "Валенсию", чему "летучие мыши" были несказанно рады: даже поприветствовали его на русском.





летучая мышь возвращается домой pic.twitter.com/pfiP4Ygw8X — Valencia CF (@valenciacf) 14 августа 2018 г.

В клубе успехи Дениса на ЧМ не остались незамеченными: партнёры даже подкалывали, мол, звезда мундиаля приехала. А для самого Черышева возвращение в "Валенсию" было повышением: клуб всё-таки выступает в Лиге чемпионов, в отличие от "Вильярреала". Но на деле всё оказалось не слишком радужно.

Сначала грянула не самая приятная история с подозрения в допинге. Причём по несуразнейшей причине: отец футболиста Дмитрий вдруг в интервью заявил про гормон роста, и WADA тут же включилась. К счастью, продолжалась эта ненужная нервотрёпка всего несколько дней: никакого допинга не нашли и дело закрыли.

Muy feliz por esta nueva oportunidad! Gracias @valenciacf Amunt!

Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за всё! pic.twitter.com/GBF0eyRstk — Denis Cheryshev (@Cheryshev) 15 августа 2018 г.

Всё это — на фоне проблем и на футбольном поле. Черышев почти не забивал, а его "Валенсия" выдала худший старт в чемпионате Испании в XXI веке. Со временем всё это трансформировалось в откровенную ненависть со стороны болельщиков, которые начали хейтить Дениса за неиспользованные моменты: обзывательствами в соцсетях и свистом на поле.

Привет, когда ты покинешь Валенсию — Mery (@mery_vcf) 23 января 2019 г.

Что делает в этой ситуации Черышев? Молча продолжает пахать на тренировках и отвечать результативными действиями на футбольном поле.

Черышев в последние три недели 6 матчей 3 гола 2 передачи

Сначала помог прихлопнуть "Вильярреал" — 3:0. Из уважения к бывшему клубу и его болельщикам Денис не праздновал гол.

Затем забил "Бетису" в Кубке Испании.

И вот вчера буквально в одиночку уничтожил "Селтик" в Лиге Европы — гол и передача.

Дела у "Валенсии" постепенно налаживаются: команда уже восьмая в Примере. До зоны Еврокубков рукой подать.

И Черышев не то что играет не последнюю роль в успехах клуба — он один из лидеров "Валенсии". Кроме того, тренер Марселино доверяет россиянину. Именно под его руководством Денис зажигал в "Вильярреале" в сезоне 2014/2015, и сейчас испанец предпочитает именно Черышева даже местным воспитанникам. Чтобы сполна оправдать это высокое доверие, Черышеву пора снова дать огня. Мы знаем: он это умеет.