Черышева ненавидят в Валенсии, а он отвечает голами

Читайте также

Черышева ненавидят в Валенсии, а он отвечает голами

1583
Пока болельщики "Валенсии" освистывают российского игрока, он просто молча делает свою работу.

Денис Черышев просто идеально провёл чемпионат мира по футболу в России: забил четыре гола, за каждый из которых ему можно было выписывать премию Пушкаша, и стал вторым бомбардиром турнира. А затем вернулся из "Вильярреала" в "Валенсию", чему "летучие мыши" были несказанно рады: даже поприветствовали его на русском.

В клубе успехи Дениса на ЧМ не остались незамеченными: партнёры даже подкалывали, мол, звезда мундиаля приехала. А для самого Черышева возвращение в "Валенсию" было повышением: клуб всё-таки выступает в Лиге чемпионов, в отличие от "Вильярреала". Но на деле всё оказалось не слишком радужно.

Сначала грянула не самая приятная история с подозрения в допинге. Причём по несуразнейшей причине: отец футболиста Дмитрий вдруг в интервью заявил про гормон роста, и WADA тут же включилась. К счастью, продолжалась эта ненужная нервотрёпка всего несколько дней: никакого допинга не нашли и дело закрыли.

Всё это — на фоне проблем и на футбольном поле. Черышев почти не забивал, а его "Валенсия" выдала худший старт в чемпионате Испании в XXI веке. Со временем всё это трансформировалось в откровенную ненависть со стороны болельщиков, которые начали хейтить Дениса за неиспользованные моменты: обзывательствами в соцсетях и свистом на поле.

Что делает в этой ситуации Черышев? Молча продолжает пахать на тренировках и отвечать результативными действиями на футбольном поле.

Черышев в последние три недели

6 матчей

3 гола

2 передачи

Сначала помог прихлопнуть "Вильярреал" — 3:0. Из уважения к бывшему клубу и его болельщикам Денис не праздновал гол.

<p></p>

Затем забил "Бетису" в Кубке Испании.

<p></p>

И вот вчера буквально в одиночку уничтожил "Селтик" в Лиге Европы — гол и передача.

Дела у "Валенсии" постепенно налаживаются: команда уже восьмая в Примере. До зоны Еврокубков рукой подать.

<p>Фото: © <a href="https://www.laliga.es/en/laliga-santander" target="_blank">laliga.es</a></p>

И Черышев не то что играет не последнюю роль в успехах клуба — он один из лидеров "Валенсии". Кроме того, тренер Марселино доверяет россиянину. Именно под его руководством Денис зажигал в "Вильярреале" в сезоне 2014/2015, и сейчас испанец предпочитает именно Черышева даже местным воспитанникам. Чтобы сполна оправдать это высокое доверие, Черышеву пора снова дать огня. Мы знаем: он это умеет.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×