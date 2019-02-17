Определился первый чемпион лиги ACA

На завершившемся в Варшаве турнире АСА 92 стал известен обладатель первого чемпионского пояса организации. Им стал Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан), который в четвёртом раунде победил техническим нокаутом Кароля Селински из Польши. Это уже пятая по счёту победа в беспроигрышной серии Ягшимурадова в организации.

Отметим, что следующий турнир ACA пройдёт 16 марта в Санкт-Петербурге. В главном бою Марат Балаев проведёт бой за титул чемпиона АСА в полулёгком весе против чемпиона WFCA Салмана Жамалдаева.

Результаты ACA 92:

свыше 93 кг: Данель Омеляньчук (Польша) победил Зелимхана Умиева (Россия) единогласным решением судей;

до 84 кг: Ибрагим Чужигаев (Россия) победил Петра Штруса (Польша) раздельным решением судей;

свыше 93 кг: Тони Джонсон (США) победил Дениса Смолдарёва (Эстония) удушающим приёмом в первом раунде;

до 70 кг: Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) победил Брайана Фостера (США) — сдача соперника (перелом ребра) в первом раунде;

до 77 кг: Асламбек Саидов (Польша) победил Сиро Родригеса (Бразилия) техническим нокаутом (рассечение, остановка врачом) во втором раунде;

до 84 кг: Дэниель Оливейра Де Альмейда (Бразилия) победил Адлана Батаева (Россия) нокаутом во втором раунде;

до 88 кг: Радослав Пачуски (Польша) победил Ярослава Леха (Польша) единогласным решением судей;

до 93 кг: Хорхе Гонзалез (Мексика) победил Люка Барнатта (Великобритания) нокаутом в первом раунде;

до 84 кг: Абдул-Рахман Джанаев (Россия) победил Вендреса Карлоса да Силву (Бразилия) единогласным решением судей;

до 70 кг: Амирхан Адаев (Мексика) победил Эфраина Эскудеро (Мексика) единогласным решением судей;

до 70 кг: Аурел Пиртеа (Румыния) победил Хункар-Пашу Осмаева (Россия) единогласным решением судей;

до 57 кг: Джосиел Силва (Бразилия) победил Магомеда Гиназова (Россия) раздельным решением судей;

свыше 93 кг: Матеуш Лазовски (Польша) победил Давида Кобейра (Польша) нокаутом в первом раунде;

до 57 кг: Грегорз Джониак (Польша) победил Шамхана Эрзанукаева (Польша) единогласным решением судей.