Кошмар "Реала", чудеса в Италии и ренессанс "Монако". Обзор футбольного Евротура

Новые футбольные выходные удивили целым рядом событий. "Реал" внезапно проиграл дома и отстал от "Барсы", бывший зенитовец Доменико Кришито включил режим супермена в Италии, в Германии обновили ветеранский рекорд, а "Монако" наконец-то поднялся со дна. И даже в Англии, несмотря на пропуск тура, нашлось на что посмотреть. Лайф – о главных событиях футбольного уик-энда.

Испания. "Реал" спотыкается, Рамос удаляется

Главное событие выходных в испанской Примере — поражение мадридского "Реала". Причём какое! "Сливочных" прихлопнула скромная "Жирона", которая не выигрывала в 13 матчах подряд. А тут на тебе — волевые 2:1, да ещё и на "Сантьяго Бернабеу"!

Теперь "Реал" отвалился от "Барселоны" на целых девять очков. Такого не было даже при Лопетеги, которого уволили, когда в Мадриде было минус семь. И, кстати говоря, между двумя главными испанскими грандами теперь умещается ещё и "Атлетико", который идёт на втором месте.

Насколько у "Реала" всё плохо? Впервые за шесть лет проиграли 11 матчей в сезоне. А ведь только 24-й тур

Отстали от "Барсы" на 9 очков. При Лопетеги было 7

Серхио Рамос заработал 20-ю красную карточку в чемпионате Испании. Это рекорд среди лучших лиг Европы.

Пока "Жирона" отбирала очки у "Реала", неизвестные обнесли дом новичка "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга прямо во время матча. Но на игре сине-гранатовых это не сказалось, они свой матч выиграли, даже несмотря на незабитый пенальти в исполнении Месси. Правда, чуть раньше он уже оформил мяч с точки.

Кстати говоря, для Лионеля этот гол стал 30-м в сезоне во всех турнирах. И так продолжается уже 11 сезонов подряд. Просто монстр.

Выиграл свой матч и "Атлетико", обойдя в таблице своих мадридских соседей. Единственный гол забил Антуан Гризманн, который обошёл Фернандо Торреса по мячам за "матрасников".

Италия. Чудеса от Кришито, Пёнтека и VAR

В итальянской Серии А произошло, возможно, главное событие выходных. Мир ещё не успел обсудить первый в истории Лиги чемпионов гол, который отменили с помощью VAR, как система видеоповторов приготовила новую пищу для размышлений и дискуссий.

Необычный случай произошёл во время матча СПАЛ и "Фиорентины". Хозяева забили гол и сделали счёт 2:1, но через пару минут счёт был таким же, но уже в пользу команды из Флоренции. Как такое возможно? Судья спустя четыре (!) минуты решил посмотреть повтор эпизода в штрафной СПАЛ и назначил пенальти, который "фиалки" реализовали. А вот гол СПАЛ, забитый в эти самые 4 минуты, пришлось отменить. Лучше это увидеть.

Ещё одно чудо — это результативность новичка "Милана" Кшифтофа Пёнтека. Поляк забил за "россонери" шесть голов в пяти матчах и помог команде одержать важную в борьбе за Лигу чемпионов победу над "Аталантой".

Пёнтек установил клубный рекорд скорострельности и продолжает преследовать Криша в гонке бомбардиров, но за Роналду попробуй угонись: он тоже снова забил. Теперь у поляка 17 голов, у португальца — 19.

А вот экс-зенитовец Доменико Кришито забивает нечасто, но если уж получается, то делает это красиво. Капитан "Дженоа" выступил настоящим суперменом для своей команды, принеся ей победу на 93-й минуте матча.

"Никогда не забуду этот гол. Настоящий подарок для меня" © Доменико Кришито

А вот "Наполи" совсем не везёт. Неаполитанцы лупят по перекладинам больше всех в Европе — 18 раз в этом сезоне. И в третий раз за четыре игры заканчивают матч нулевой ничьей. "Юве" улетел уже на 13 очков, "Интер" и "Милан" уже гораздо ближе.

Франция. "Монако" восстаёт, Мбаппе ставит рекорды

"Монако" наконец-то выбрался из подвала Лиги 1. Впервые с сентября 2018 года! Монегаски с минимальным счётом 1:0 победили "Нант" не без участия Александра Головина, который провёл на поле почти весь матч.

Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но все будет решаться в следующих матчах. Александр Головин Фото: © twitter / AS Monaco

В отсутствие Неймара и Кавании Килиан Мбаппе окончательно взял на себя роль главного драйвера ПСЖ. Юный француз забил "Сент-Этьену" и принёс своей команде 20-ю победу в стартовых 23 матчах. Это рекорд.

А ещё Мбаппе — первый француз за 45 лет, который столько забивает. В детстве его кумиром был Роналду, а теперь они на одном уровне. При этом ни португалец, ни аргентинец не могли похвастаться такой результативностью в 20 лет.

Most league goals scored in Europe's top five divisions so far this season:



Lionel Messi (22)

Cristiano Ronaldo (19)

Kylian Mbappé (19)



Keeping up with his idols. pic.twitter.com/emTSEEn244 — Squawka Football (@Squawka) 17 февраля 2019 г.

Германия. "Бавария" оживает, Писарро не "умирает"

"Бавария" готовится к матчу против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. По этому случаю мюнхенцы спародировали обложку альбома легендарной четвёрки из английского города. И даже мерч соответствующий выпустили.

А вот в матче против "Аугсбурга" было не до шуток. "Бавария" дважды уступала в счёте, в том числе из-за автогола, но сумела взять себя в руки и добиться волевой победы с киношным счётом 2:3. В Иране, правда, этот героический камбэк мюнхенцев не увидели по неожиданной причине.

Ещё один удивительный камбэк удался "Вердеру": они спаслись от поражения в матче с "Гертой" на самой последней минуте. Помог гол со штрафного легендарного перуанца Клаудио Писарро — самого возрастного голеадора Бундеслиги. Ему 40!

Месси и Роналду — это, конечно, круто, но Писарро забивает в Бундеслиге уже 21-й сезон подряд.

"Байер", кстати, победил. На этой неделе у немцев ответная игра с "Краснодаром". А вот "Боруссия" сыграет позже. Поэтому пока отрыв от "Баварии" выглядит совсем крошечным — всего 2 очка.

Англия. "Сити" громит валлийцев, "Юнайтед" сыграет с "Челси"

В Англии в этот уик-энд проводили матчи Кубка Англии. И встречались там весьма занятные эпизоды. Например, Дэни Джеймс из "Суонси" забил гол после такого суперскоростного забега, что даже сам Болт бы удивился.

А вот "Манчестер Сити" без всяких интриг спокойно разобрался с "Ньюпортом" — валлийским клубом из 4-го английского дивизиона — 4:1.

Сегодня в 22:30 по московскому времени намечается продолжение банкета: "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси".