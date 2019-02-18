Неудачное возвращение друга Хабиба: Нганну за 25 секунд нокаутировал Веласкеса

Одноклубник, друг и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Кейн Веласкес не смог триумфально вернуться в мир смешанных единоборств после почти трёхлетнего перерыва. Соперник экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну недвусмысленно дал понять: время не щадит никого. Даже таких великих воинов, как Веласкес…

Кейн (14-3-0) дебютировал в UFC 19 апреля 2008 года победой над Брэдом Моррисом. Одержав шесть побед подряд, включая поединки с такими топовыми противниками, как Чейк Конго и Антониу Родригу Ногейра, американец с мексиканскими корнями в октябре 2010 года встретился в клетке с мегазвездой Броком Леснаром.

В бою за титул чемпиона UFC Кейну потребовалось чуть более четырёх минут, для того чтобы отправить Брока обратно в рестлинг, а самому стать новым чемпионом тяжёлого веса. Но первая же защита пояса оказалась для Веласкеса кошмарной: чемпион был отправлен в нокаут молодым претендентом из Бразилии Жуниором дус Сантусом.

Позже калифорниец сумеет не только реваншировать это поражение, но и выиграть в третьем поединке трилогии с дус Сантусом, вернув себе титул лучшего из лучших. В 2015 году после двухлетнего перерыва Кейн неожиданно уступил в поединке Фабрисиу Вердуму. Это поражение оказалось вдвойне болезненным в связи с тем, что бой проходил на исторической родине Веласкеса в Мексике. После победы над Трэвисом Брауном экс-чемпион был вынужден взять многолетний перерыв из-за жутких болей в спине, но, по словам самого бойца, он ни на день не оставлял тренировки, помогая готовиться к боям своим друзьям Дэниэлю Кормье и Хабибу Нурмагомедову.

Соперником Кейна при возвращении в клетку стал многообещающий проспект из Парижа Фрэнсис Нганну (13-3-0). 32-летний француз с камерунскими корнями пришёл в мир смешанных единоборств в ноябре 2013 года, а уже в 2015-м получил приглашение от лучшего промоушена ММА на планете. В UFC Хищник уверенно одним за другим стал "срывать скальпы" с соперников. Победы нокаутом над Андреем Орловским и Алистаром Оверимом в январе 2018 года привели Нганну к титульному поединку против Стипе Миочича. Но надежды молодого француза не оправдались: Миочич сумел навязать оппоненту свой геймплан и выиграть по итогам пяти раундов.

Следующее выступление Фрэнсиса вновь разочаровало его поклонников: в одном из самых скучных поединков в истории "восьмиугольника" Хищник уступил Деррику Льюису. Но молниеносная победа над топовым проспектом Кертисом Блейдесом вернула Нганну былую уверенность и интерес зрителей.

Поединок Кейна Веласкеса и Фрэнсиса Нганну нельзя было назвать официально "претендентским", но, безусловно, победитель имеет все шансы уже в следующем бою встретиться в клетке с действующим чемпионом. Конечно же, мы никогда не увидим в реальном поединке столкновения двух друзей: Кейна Веласкеса и Дэниэля Кормье. Но волею судьбы выиграть у Нганну Кейну не удалось. Хищнику потребовалось 25 секунд для того, чтобы отправить в нокаут Веласкеса своим знаменитым правым апперкотом. Очень болезненное поражение, которое, возможно, также скажется и на психологическом состоянии 36-летнего бойца.

Нганну уверенно побеждает, тем самым становясь главным претендентом на встречу с Кормье. И этот поединок актуален не только по спортивному принципу, но и наличием душещипательной интриги: Фрэнсис выиграл у лучшего друга чемпиона. Как насчет мести, Дэниэль?