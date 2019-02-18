"Тренируется в Штатах". Минеев назвал причины поражения Минакова

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился с Лайфом своими впечатлениями от состоявшегося 17 февраля поединка Виталия Минакова с Чейком Конго в Bellator.

Поражение Минакова: заговор или закономерность?

— Владимир, не секрет, что ты давно знаком с Виталием Минаковым, и ты наверняка огорчён поражением доселе непобеждённого бойца из Брянска. Расскажи, насколько справедлив судейский вердикт?

— Сегодня спорные судейские решения не редкость. В первой встрече Виталий Минаков был явно и намного сильнее Чейка Конго. В этот раз, считаю, сказался долгий простой Минакова.

— Бой получился достаточно равным, но всё же мог Виталий выступить лучше? Показалось, что после второго раунда Минаков подсел функционально. Плюс он был не так убедителен в партере, как мы привыкли видеть...

— У Виталия сменился тренировочный лагерь, сегодня он больше времени проводит в Штатах. Думаю, это некий переходный для него момент, который должен стать хорошей пищей для анализа Виталию и его новой команде.

— Чейк Конго — возрастной боец — ему скоро будет 44. Минакову 34. Считаешь ли ты, что Виталий ещё даже не достиг своего пика?

— Думаю, что Виталия Минакова ждёт пик развития карьеры и спортивной формы в ближайшее время. В том числе предпосылкой этого могут стать и здоровая спортивная злость, и хороший новый лагерь, и тренерский состав, в котором Минаков сейчас акклиматизируется. Этот процесс требует времени.

— Каким ты видишь будущее Виталия в Bellator? Интересно тебе взглянуть на бой россиянина с Мирко Кро Копом, а впоследствии — и с Райаном Бейдером?

— Да! Считаю, что это будут хорошие поединки для Виталия с любой точки зрения.

— Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров высказал мнение, что Минаков не боец до мозга костей, и если он найдёт занятие поинтереснее, то сразу же уйдёт из ММА. Как тебе, человеку, прекрасно знающему Минакова, такие слова?

— В целом мнение имеет право на существование как точка зрения выдающегося в прошлом бойца и популярного ныне эксперта в области смешанных единоборств. Но не думаю, что оно имеет что-то общее с правдой. И что значит "поинтереснее"?

Напомним, российский тяжеловес потерпел сенсационное поражение, ставшее первым в профессиональной карьере бойца из Брянска.