"Кардифф Сити" намерен подать в суд на "Нант" из-за гибели Салы

Если суд примет сторону валлийской команды, то тогда ей не придётся выплачивать всю стоимость трансфера аргентинского футболиста.

По данным The Telegraph, "Кардифф Сити" уже на этой неделе может подать в суд на "Нант" из-за халатного отношения, которое повлекло гибель Эмилиано Салы. Подать иск он сможет в том случае, если докажет, что пилот потерпевшего крушение частного самолёта не имел лицензии.

И если суд признает "Нант" виновным в халатности, то тогда валлийскому клубу не придётся выплачивать полную стоимость трансфера (примерно £17 млн).

Отметим, что в прошедшие выходные тело Салы доставили на родину в Аргентину, где он был похоронен.

Перелёт в никуда. Кто заплатит £17 млн за исчезновение футболиста "Кардиффа"?