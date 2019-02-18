Лёгкий гол Кросби и драка Петрова с Акользиным. Топ-моменты хоккейной недели

Лайф в обзоре представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в мировом хоккее.

10. Сергей Андронов (ЦСКА, Москва)

Трёхходовку разыграли нападающие армейцев, а капитан ЦСКА Сергей Андронов в касание переправил шайбу в ворота словаков.

9. Денис Паршин ("Торпедо", Нижний Новгород)

Нападающий "Торпедо" Денис Паршин переиграл в ближнем бою голкипера Якуба Коваржа, воспользовавшись ошибкой обороны "Автомобилиста".

8. Александр Барков ("Флорида Пантерз")

Капитан "Флориды" Александр Барков не оставил шансов вратарю "Монреаля" Кэри Прайсу.

7. Павел Акользин ("Барыс", Астана) vs Киррил Петров ("Авангард", Омск)

Кулачный поединок между нападающим "Барыса" Павлом Акользиным и форвардом "Авангарда" Киррилом Петровым закончился уверенной победой первого.

6. Кирилл Капризов (ЦСКА, Москва)

Шикарный пас от Линдена Вея получил Кирилл Капризов и в борьбе с защитником казанцев пробил голкипера "Ак Барса".

5. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз")

Великолепный пас нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида на партнёра привёл к взятию ворот голкипера "Айлендерс".

4. Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз")

"Лётчики" оставили у своих ворот одного форварда "пингвинов" Сидни Кросби, и тот забросил одну из самых лёгких шайб в своей карьере.

WIDE OPEN NET FOR SIDNEY CROSBY TO SLAM IT HOME!#LetsGoPens pic.twitter.com/bWbcCat29A — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 12 февраля 2019 г.

3. Кевин Фиала ("Нэшвилл Предаторз")

Хороший пас защитника "Нэшвилла" Маттиаса Экхольма прошёл под чужую синюю линию на нападающего Кевина Фиала, форвард удачно им воспользовался, переиграв вратаря "Вегаса".

2. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

Отличный гол в исполнении нападающего "пингвинов" Евгения Малкина. Форвард застал врасплох российского вратаря "Рейнджерс" Александра Георгиева, неожиданно бросив с неудобной руки под перекладину.

1. Туукка Раск ("Бостон Брюинз")

Суперсейв вратаря "Бостона" Туукка Раска не позволил нападающему "королей" Алексу Иафалло вывести вперёд свою команду.