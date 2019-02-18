Три звезды "Баварии" пропустят матч с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

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Три звезды "Баварии" пропустят матч с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Состав мюнхенцев перед выездной игрой ослабили повреждение, болезнь и дисквалификация.

На этой неделе в Лиге чемпионов состоится вторая половина матчей 1/8 финала. Одним из самых интригующих противостояний считается поединок немецкой "Баварии" и английского "Ливерпуля" — команды, которые на двоих выигрывали главный клубный трофей Европы целых 10 раз.

Однако мюнхенский клуб подходит к поединку против мерсисайдцев в ослабленном составе. Главный тренер Нико Ковач объявил, что защитник Жером Боатенг не примет участия в игре из-за инфекции желудочно-кишечного тракта.

Чуть позже к команде присоединится Франк Рибери: он прилетит дополнительным рейсом, поскольку сейчас находится вместе с супругой, которая родила ребёнка.

А вот ещё две звезды клуба — Арьен Роббен и Томас Мюллер — "Баварии" точно не помогут. У голландца — травма, а у немца — дисквалификация.

"Ливерпуль" же подходит к матчу без кадровых потерь.

Игра состоится завтра, 19 февраля, в 23:00 по московскому времени.

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