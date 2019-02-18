Три звезды "Баварии" пропустят матч с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

Состав мюнхенцев перед выездной игрой ослабили повреждение, болезнь и дисквалификация.

На этой неделе в Лиге чемпионов состоится вторая половина матчей 1/8 финала. Одним из самых интригующих противостояний считается поединок немецкой "Баварии" и английского "Ливерпуля" — команды, которые на двоих выигрывали главный клубный трофей Европы целых 10 раз.

Однако мюнхенский клуб подходит к поединку против мерсисайдцев в ослабленном составе. Главный тренер Нико Ковач объявил, что защитник Жером Боатенг не примет участия в игре из-за инфекции желудочно-кишечного тракта.

Personal-Update von Niko Kovac: "@JB17Official fehlt wegen eines Magen-Darm-Infekts. @FranckRibery ist in der Nacht Vater geworden. Er wird heute Nachmittag nachreisen." #LFCFCB — FC Bayern München (@FCBayern) 18 февраля 2019 г.

Чуть позже к команде присоединится Франк Рибери: он прилетит дополнительным рейсом, поскольку сейчас находится вместе с супругой, которая родила ребёнка.

А вот ещё две звезды клуба — Арьен Роббен и Томас Мюллер — "Баварии" точно не помогут. У голландца — травма, а у немца — дисквалификация.

"Ливерпуль" же подходит к матчу без кадровых потерь.

Игра состоится завтра, 19 февраля, в 23:00 по московскому времени.