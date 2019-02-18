Он побил рекорды Марадоны. Легендарный капитан "Наполи" покинул клуб

Словацкий полузащитник Марек Гамшик официально перешёл в китайский клуб "Далянь Ифан" за 20 миллионов евро.

Китайский клуб "Далянь Ифан" объявил о переходе полузащитника из Словакии Марека Гамшика. 31-летний футболист подписал контракт на 3 года с зарплатой 9 миллионов евро. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Последние 12 лет Гамшик выступал за итальянский "Наполи". Словак переписал все клубные рекорды, которые держались со времён выступлений за неаполитанскую команду легендарного аргентинца Диего Марадоны.

12 лет Гамшика в "Наполи" 512 матчей (рекорд клуба)

121 гол (рекорд клуба)

111 результативных передач

У меня есть татуировка в честь "Наполи", также я набил тату в честь нашей первой за 25 лет победы в Кубке Италии. Это незабываемо. Невозможно забыть и тот момент, когда я побил рекорд по голам, который установил сам "бог футбола" Диего Марадона Марек Гамшик Фото: © instagram/marek_hamsik_17_official

О переходе Гамшика было известно несколько недель назад, однако в какой-то момент он был заморожен, поскольку китайская сторона не могла провести оплату. Как только финансовый вопрос был улажен, словак официально покинул "Наполи".