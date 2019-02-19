Вечером Лига Чемпионов. У нас тест про Шевченко, Месси, "Юве" и вот это вот всё

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Вечером Лига Чемпионов. У нас тест про Шевченко, Месси, "Юве" и вот это вот всё

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Коллаж © L!FE. 

Лига чемпионов набирает обороты. На этой неделе нас ждёт вторая порция первых матчей 1/8 финала. На повестке дня противостояние Роналду и теней прошлого, двух пятикратных победителей турнира, а также "Барсы" и "Сити" с соперниками послабее. Размяться и освежить знания о Лиге чемпионов перед большими матчами можно в тесте Лайфа.

19 февраля, 23:00

  • "Лион" — "Барселона"
  • "Ливерпуль" — "Бавария"

20 февраля, 23:00

  • "Шальке" — "Манчестер Сити"
  • "Атлетико" — "Ювентус"

Королевский расклад. Какие сюрпризы готовит Лига чемпионов

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