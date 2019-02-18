Туктамышева против Медведевой. В финале Кубка России — битва за путёвку на ЧМ

Подопечная Алексея Мишина заявилась на турнир, чтобы показать свою состоятельность перед мировым первенством.

В Великом Новгороде стартовал финал Кубка России по фигурному катанию. Одна из самых больших интриг — соревнования у женщин-одиночниц. Дело в том, что этот турнир почти наверняка превратится в главную битву за путёвку на чемпионат мира. Первые две, судя по всему, зарезервированы за олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и чемпионкой Европы Софьей Самодуровой.

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На последнюю претендуют участницы финала Кубка России. До последнего времени фаворитками считались Станислава Константинова, которая не смогла попасть в число призёров на европейском первенстве, и Евгения Медведева, которая никак не может набрать форму после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Из борьбы не выключается и блестяще проводящая сезон Елизавета Туктамышева. Из-за болезни она пропустила чемпионаты России и Европы, однако сейчас подопечная Алексея Мишина уже вернулась на лёд, выиграла турнир в Словении и, как сообщает Федерация фигурного катания, заявилась на финал Кубка России.

Полный состав участниц:

Евгения Медведева Станислава Константинова Виктория Васильева Анастасия Грачёва Анастасия Губанова Анастасия Гулякова Алёна Леонова Елизавета Нугуманова Серафима Саханович Мария Талалайкина Анна Тарусина.

Короткую программу девушки представят 21 февраля. Произвольную — 22-го.