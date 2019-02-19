ЦСКА одержал восьмую победу подряд, крупно переиграв "Витязь"

Три результативные передачи Ивана Телегина помогли московским армейцам на родном льду победить гостей из Подольска.

Очередной игровой день в КХЛ приблизил конец регулярного чемпионата. Командам осталось провести по два матча, после чего 25 февраля стартует плей-офф Кубка Гагарина.

Лидер регулярного чемпионата ЦСКА в Москве одержал победу над подольским "Витязем" — 6:1. По три очка у армейцев набрали Иван Телегин и Клас Далбек.

Красиво! Шайба Андрея Светлакова pic.twitter.com/WN1k5kCxo8 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 18 февраля 2019 г.

Результат матча был сделан в первом периоде, когда красно-синие отправили в ворота соперника три безответные шайбы. У москвичей отличились Далбек, Слепышев и Слепаков. Окулов во втором периоде увеличил преимущество своей команды, а в третьем Чмыхов с Робинсоном довели счёт в матче до разгромного. Для 21-летнего Артёма Чмыхова эта шайба стала первой в КХЛ.

Первая шайба Артёма Чмыхова в КХЛ pic.twitter.com/kLxFnVMqH6 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 18 февраля 2019 г.

Гол Маккева за минуту до конца основного времени вряд ли поднял настроение подольским хоккеистам.

ЦСКА лидирует в регулярном чемпионате. В копилке армейцев — 102 очка. На второй строчке расположились хоккеисты СКА, которые в параллельном матче были сильнее ярославского "Локомотива": 4:0. У коллектива из Северной столицы 99 баллов. "Витязь", несмотря на поражение, с 61 очком сохранил за собой восьмую строчку в Западной конференции, которая даёт право участвовать в играх навылет.

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА –"Витязь" — 6:1

"Адмирал" — "Барыс" — 2:1

"Амур" — "Куньлунь" — 7:2

"Автомобилист" — "Нефтехимик" — 5:3

"Ак Барс" — "Металлург" — 5:4

"Динамо" (Москва) — "Трактор" — 0:1

"Йокерит" — "Спартак" — 5:4

СКА — "Локомотив" — 4:0

"Динамо" (Рига) — "Слован" — 5:0