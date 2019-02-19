Пять очков Кучерова помогли "Тампе" одержать верх над "Коламбусом"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" на домашнем льду уступил "Тампе-Бэй Лайтнинг" — 1:5. У победителей пять очков записал в актив российский нападающий Никита Кучеров. На счету форварда дубль и три передачи. Набрав 99 (29+70) очков, Никита лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Like it's nothing. #TBLvsCBJ | #GoBolts pic.twitter.com/ZhenAnUqXU— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 19 февраля 2019 г.
Для "молний" эта победа стала шестой кряду. Команда, набрав 94 очка, уверенно занимает первое место в Восточной конференции и в лиге в целом.
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