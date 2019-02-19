Пять очков Кучерова помогли "Тампе" одержать верх над "Коламбусом"

Две шайбы и три результативные передачи Никиты Кучерова принесли успех "Тампе" в противостоянии с "Коламбусом".

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" на домашнем льду уступил "Тампе-Бэй Лайтнинг" — 1:5. У победителей пять очков записал в актив российский нападающий Никита Кучеров. На счету форварда дубль и три передачи. Набрав 99 (29+70) очков, Никита лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Для "молний" эта победа стала шестой кряду. Команда, набрав 94 очка, уверенно занимает первое место в Восточной конференции и в лиге в целом.