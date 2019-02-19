Менеджер Минакова: Конго не сделал ничего для победы

Менеджер Виталия Минакова Ризван Магомедов в интервью Лайфу поделился мыслями об итогах поединка своего клиента с Чейком Конго, их бой состоялся 17 февраля в организации Bellator.

— Ризван, поделись мнением об итогах поединка Виталия Минакова с Чейком Конго. Ты согласен с судьями?

— Нет, конечно, с судьями не согласен. На мой взгляд, Виталий забрал два раунда уверенно — второй и третий. Первый был близкий, но надо ещё раз пересмотреть. Может, это выступление и не было блестящим, но не считаю, что он проиграл этот бой Чейку. Конго не сделал ничего для победы. Поэтому я не согласен с судьями. И Виталий тоже.

— Минаков выступил не так блестяще, как от него ожидали, но даже в таком состоянии он мог победить. Всё же почему Виталию не удалось предстать в своей лучшей форме? Было какое-то не характерное для него волнение или какие-то микротравмы?

— Он не предстал в своей лучшей форме, да, и на это есть причины. Во время тренировочно-подготовительного процесса много чего с ним произошло. И травмы случились, и инфекцию подхватил Виталий. Какое-то время он не мог нормально, эффективно тренироваться. Это всё в совокупности и сыграло роль.

— Как прошла подготовка Виталия к этому бою? Вы были довольны тем, как она протекает?

— Лагерь во время подготовки был неплохой. Как я отметил, были только некоторые проблемы со здоровьем. Это подвело. Функциональные кондиции были не на лучшем уровне, что все и могли наблюдать во время поединка.

— Есть ли вероятность, что исход боя будет изменён? В вашей практике были подобные случаи?

— Да, мы будем продавать протест. Но в то, что изменят результат боя, верится с трудом. На моей практике было уже немало протестов, но не помню, чтобы мы получали положительные результаты.

— Далеко ли поражение откинуло Виталия от титульного боя? На твой взгляд, достаточно ли будет Минакову двух-трёх побед, чтобы претендовать на встречу с чемпионом?

— Думаю, это поражение откинуло Виталия от титульной схватки на один-два боя. Он всё ещё один из лучших тяжеловесов. Это не стало таким поражением, после которого его нужно списывать со счетов. Все видели, что бой был достаточно близким. Считаю, через один-два боя мы все увидим Виталия в поединке за пояс Bellator.

— Каких соперников команда Минакова хотела бы увидеть в следующих поединках? Интересны ли такие имена, как Крокоп, Митрион, возможно Харитонов?

— Прежде чем приступить к подготовке к следующему бою, необходимо будет залечить травмы, поправить здоровье. И тогда уже выходить на бой стопроцентно готовым! Мы пока не думали о противниках, но такие бойцы, как Крокоп, Митрион, всегда интересны. Это большие имена. Посмотрим, каким будет положение в дивизионе на момент возвращения Виталия.

Минаков: "После драки кулаками не машут, я апелляцией заниматься не буду"