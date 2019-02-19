Нашли крайнего. "Краснодар" купил у "Ростова" защитника Скопинцева

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Нашли крайнего. "Краснодар" купил у "Ростова" защитника Скопинцева

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Клубы уже достигли договорённости, для завершения всех формальностей осталось подписать с игроком личный контракт.

"Краснодар" продолжает обозначать претензии на чемпионский титул РПЛ. "Быки" закончили первую часть сезона с отставанием на одно очко от первого места и активно проводят межсезонье, чтобы подтвердить свои амбиции. Очередным приобретением клуба Сергея Галицкого стал крайний защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев. "Краснодар" уже договорился с ростовчанами о трансфере.

В этом сезоне Скопинцев сыграл за "Ростов" в 17 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее "Краснодар" уже усилил швед Кристоффер Ольссон. 23-летний полузащитник перешёл из шведского АИКа за 4,5 миллиона евро.

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