Нашли крайнего. "Краснодар" купил у "Ростова" защитника Скопинцева

Клубы уже достигли договорённости, для завершения всех формальностей осталось подписать с игроком личный контракт.

"Краснодар" продолжает обозначать претензии на чемпионский титул РПЛ. "Быки" закончили первую часть сезона с отставанием на одно очко от первого места и активно проводят межсезонье, чтобы подтвердить свои амбиции. Очередным приобретением клуба Сергея Галицкого стал крайний защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев. "Краснодар" уже договорился с ростовчанами о трансфере.

Ряды «Краснодара» пополнит Дмитрий Скопинцев.



21-летний защитник перейдет в стан «быков» из «Ростова».



«Краснодар» согласовал с ростовчанами все детали трансфера. Скопинцев пройдет мед.обследование,после чего с ним будет подписан долгосрочный личный контракт.



Фото:GettyImages pic.twitter.com/dsYXhcTcZK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 февраля 2019 г.

В этом сезоне Скопинцев сыграл за "Ростов" в 17 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее "Краснодар" уже усилил швед Кристоффер Ольссон. 23-летний полузащитник перешёл из шведского АИКа за 4,5 миллиона евро.