"Байер" лишился игрока перед ответным матчем с "Краснодаром"

Карим Беллараби не сможет помочь своей команде из-за травмы, полученной в чемпионате Германии.

Полузащитник немецкого "Байера" Карим Беллараби получил травму в матче Бундеслиги против "Фортуны". Как сообщается на сайте леверкузенского клуба, игрок повредил левое бедро. Это значит, что он не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара".

Матч состоится 21 февраля в Германии. Первая встреча этих команд, которая проходила в Краснодаре, завершилась нулевой ничьей.

"Скорости — космос!" Силкин — об игре "Краснодара" в Лиге Европы

При этом сам "Краснодар" усилился защитником "Ростова" Дмитрием Скопинцевым. Однако новый футболист "быков" не сыграет против "Байера", поскольку не заявлен на Лигу Европы.