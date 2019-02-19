200 млн или мировая? Джанаев выбивает из "Рубина" долг, но клуб всё отрицает

Вратарь уже расторг контракт с казанской командой, но финансовый вопрос до сих пор обсуждают.

Полторы недели назад вратарь Сослан Джанаев и казанский "Рубин" официально прекратили трудовые отношения. Однако, как утверждает телеграм-канал "Мутко против", финансовые задолженности перед футболистом клуб так и не закрыл.

По данным источника, "Рубин" заплатил Джанаеву 35 миллионов рублей, но остался должен ещё 200 миллионов, которые вратарь требует выплатить. Клуб признал долг и пошёл на мировую, но получил временный запрет со стороны РФС на регистрацию новичков.

Однако затем клуб опроверг информацию. В пресс-службе "Рубина" РИА "Новости" сообщили, что всё не так, как об этом говорят.

Информация о тех суммах задолженности, которые фигурируют в разных источниках, не соответствует действительности. Клуб подписал с футболистом мировое соглашение, его условия выполнены пресс-служба "Рубина"

О финансовых проблемах "Рубина" известно давно. Из-за них Фёдор Кудряшов уехал в чемпионат Турции, Сердар Азмун перешёл в "Зенит", а тот же Джанаев отказывался тренироваться с декабря. При этом казанскому клубу удалось подписать контракт с Евгением Башкировым после того, как пойманный пьяным за рулём футболист оказался не нужен "Крыльям Советов".