"У него есть характер". Черчесов — о супердебюте Кудряшова в Турции

Российский защитник Фёдор Кудряшов накануне провёл первый матч за турецкий "Истанбул". 31-летний игрок на исходе получаса игры сумел отличиться, и его гол стал победным для новой команды.
Гол Фёдора Кудряшова pic.twitter.com/IFCKeavEI6— Сборная России (@TeamRussia) 18 февраля 2019 г.
Благодаря этой победе "Истанбул" закрепился на первом месте в чемпионате Турции, оторвавшись от "Галатасарая" на шесть очков. За дебютом защитника сборной России с трибун наблюдал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Как отметил наставник в интервью местному изданию Milliyet, его впечатлила, но не удивила игра Кудряшова: Черчесов и так знает его сильные стороны.
Это не новый опыт для Кудряшова. Он играл в сильных командах, выступал за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Кудряшов прибыл в уже сложившуюся команду, поэтому ему нужно ещё влиться. Но у него есть характер, и он его покажет
Станислав Черчесов
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Кудряшов перешёл в "Истанбул" из "Рубина" 31 января как свободный агент. У казанского клуба сейчас серьёзные финансовые трудности.
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