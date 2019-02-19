"У него есть характер". Черчесов — о супердебюте Кудряшова в Турции

Главный тренер сборной России с трибун наблюдал за первым матчем защитника за "Истанбул".

Российский защитник Фёдор Кудряшов накануне провёл первый матч за турецкий "Истанбул". 31-летний игрок на исходе получаса игры сумел отличиться, и его гол стал победным для новой команды.

Благодаря этой победе "Истанбул" закрепился на первом месте в чемпионате Турции, оторвавшись от "Галатасарая" на шесть очков. За дебютом защитника сборной России с трибун наблюдал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Как отметил наставник в интервью местному изданию Milliyet, его впечатлила, но не удивила игра Кудряшова: Черчесов и так знает его сильные стороны.

Это не новый опыт для Кудряшова. Он играл в сильных командах, выступал за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Кудряшов прибыл в уже сложившуюся команду, поэтому ему нужно ещё влиться. Но у него есть характер, и он его покажет Станислав Черчесов Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Кудряшов перешёл в "Истанбул" из "Рубина" 31 января как свободный агент. У казанского клуба сейчас серьёзные финансовые трудности.