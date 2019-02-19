"Я не хотел в Россию". Украинский футболист отказался переходить в "Енисей"

Нападающий Владислав Кулач красноярскому клубу предпочёл украинскую "Александрию".

Стало известно о сорвавшемся трансфере красноярского "Енисея". Клуб РПЛ планировал приобрести украинского нападающего Владислава Кулача, однако тот отказался от переезда в Россию.

— Я просто хотел уехать из Украины, играть в Европе. Но что-то не получилось. Да, были хорошие варианты, но не сложилось. Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед "Александрией", было предложение от "Енисея". Но по определённым причинам туда не поехал, — цитирует футболиста украинский телеканал "24".

Кулач в итоге перешёл в "Александрию", однако другой украинец — Олег Данченко — всё же оказался в "Енисее". Также в этом межсезонье состав "Зенита" пополнил экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий.

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