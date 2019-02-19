"Спартак" расторг контракт с Русским Месси

ФК "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Денисом Давыдовым. 23-летний игрок стал свободным агентом и теперь может присоединиться к любой команде.
Денис Давыдов: «Спасибо #Спартак’у за все!»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 февраля 2019 г.
Сегодня @fcsm_official и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 23-летний форвард стал свободным агентом.
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— Спасибо "Спартаку" за всё! Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду академии, дубля, "Спартака-2" и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа стадионе "Открытие-арена", — попрощался с клубом Давыдов.
Давыдов — выпускник академии "Спартака". За футбольный талант получил прозвище Русский Месси, но так и не сумел его оправдать, проведя за "Спартак" всего 37 матчей с 2015 года и отметившись лишь одним голом в РПЛ.
Вероятно, следующим клубом Давыдова станет "Нижний Новгород", который тренирует отец футболиста Дениса Черышева Дмитрий.
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