Забудьте всё, что вы знали о футбольных арбитрах. В Италии они выглядят так

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Забудьте всё, что вы знали о футбольных арбитрах. В Италии они выглядят так

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Модель Клаудия Романи получила лицензию судьи и теперь может обслуживать официальные матчи Серии А.

Знакомьтесь: Клаудия Романи. Эффектно, не правда ли? Но вы даже представить себе не можете, на что ещё она способна!

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Совсем недавно 36-летняя модель получила лицензию футбольного судьи в итальянской Серии А и теперь имеет право обслуживать официальные матчи

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Бегать по полю в окружении всех этих ребят и делать им замечания — это возможность, которую нельзя упускать

Клаудия Романи

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Клаудия родилась в Италии, но успела пожить в Дании, Англии и США

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Модель имеет опыт работы с такими изданиями, как FHM, GQ, Maxim, Cosmopolitan и Playboy

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Клаудия неоднократно попадала в списки самых сексуальных женщин планеты. Судя по всему, заслуженно

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Перед тем как связать свою жизнь с футболом, модель успела поработать "лицом" велогонки "Джиро д’Италия" и сборной Италии по регби

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Среди местных футбольных клубов Клаудия отдаёт предпочтение "Милану"

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Интересно, будут ли её допускать до работы на матчах с участием этой команды

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/claudia_romani/?hl=ru" target="_blank">Instagram / claudia_romani</a></p>

Впрочем, если на поле будет такой арбитр, никто и не задумается о конфликте интересов

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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