Забудьте всё, что вы знали о футбольных арбитрах. В Италии они выглядят так

Модель Клаудия Романи получила лицензию судьи и теперь может обслуживать официальные матчи Серии А.

Знакомьтесь: Клаудия Романи. Эффектно, не правда ли? Но вы даже представить себе не можете, на что ещё она способна!

Совсем недавно 36-летняя модель получила лицензию футбольного судьи в итальянской Серии А и теперь имеет право обслуживать официальные матчи

Бегать по полю в окружении всех этих ребят и делать им замечания — это возможность, которую нельзя упускать Клаудия Романи

Клаудия родилась в Италии, но успела пожить в Дании, Англии и США

Модель имеет опыт работы с такими изданиями, как FHM, GQ, Maxim, Cosmopolitan и Playboy

Клаудия неоднократно попадала в списки самых сексуальных женщин планеты. Судя по всему, заслуженно

Перед тем как связать свою жизнь с футболом, модель успела поработать "лицом" велогонки "Джиро д’Италия" и сборной Италии по регби

Среди местных футбольных клубов Клаудия отдаёт предпочтение "Милану"

Интересно, будут ли её допускать до работы на матчах с участием этой команды

Впрочем, если на поле будет такой арбитр, никто и не задумается о конфликте интересов

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