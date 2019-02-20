Полные нули. Два матча Лиги чемпионов завершились без голов

"Ливерпуль", "Бавария", "Лион" и "Барселона" так и не смогли за 90 с лишним минут распечатать ворота.

Первые четыре матча плей-офф Лиги чемпионов подарили болельщикам кучу интриг, тем для обсуждения и, конечно, голов. Ни один из поединков не завершился без забитых мячей. Однако в третий игровой день стадии 1/8 финала главного клубного европейского турнира на табло так и не появились фамилии голеадоров.

Матч "Ливерпуля" и "Баварии" на "Энфилде" получился пристрелочным и проходил в логичном ключе: хозяева больше атаковали, гости событие не форсировали. И даже несмотря на периодически появляющиеся моменты, никому так и не удалось распечатать ворота друг друга. 0:0 — "Бавария" уезжает из Англии без пропущенных мячей и создаёт себе неплохой задел на ответный матч.

То же самое можно было бы сказать и про "Барселону", которая во Франции сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако от команды, где играет пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, априори ждёшь большего. Тем не менее в матче "Лиона" и "Барселоны" судьи зафиксировали те же самые 0:0, что и в Ливерпуле.

⏰ RESULTS ⏰



Lopes denies Messi, Busquets & Barcelona as Lyon hold on

⚪ Bayern stop 2018 runners-up Liverpool at Anfield #UCL pic.twitter.com/b9iecWSQxw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 февраля 2019 г.

Прервать грустную нулевую традицию завтра попробуют "Атлетико" с "Ювентусом" и "Шальке" с "Манчестер Сити". Матчи начнутся в 23 часа по московскому времени.