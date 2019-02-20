"Обделался, как собака". Тренер "Коламбуса" жёстко высказался о болезни Панарина

Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла, давно славящийся громкими высказываниями, в грубой форме прокомментировал отсутствие российского форварда Артемия Панарина в заявке на матч с "Монреалем".
Он болен, как собака, поэтому его нет в составе. Мне сказали, что ему плохо. Хотите подробности? Он обделался, и его выворачивает наизнанку! Ничего не ест, его тошнит.
главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла
Фото: © NHL
Иностранные журналисты считают, что такие жёсткие слова могли быть связаны с возможным обменом игрока, о котором тренер и клуб узнали в последний момент. До дедлайна, когда Панарин обязан определиться со своим будущим, осталась всего неделя. Подобные инциденты с болезнями игроков в хоккее уже известны. Агенты берегут игроков от получения травм перед переходом или обменом в другие клубы.
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