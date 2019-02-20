Фристайлистка, сломавшая позвоночник на играх в Сочи, беременна вторым ребёнком

Фристайлистка Мария Комиссарова, которая получила серьёзную травму позвоночника на тренировке во время Олимпийских игр в Сочи, скоро станет мамой во второй раз. Об этом сообщила сама девушка в социальной сети.
Для Марии и её мужа Алексея Чаадаева это будет уже второй ребёнок. В 2017 году бывшая спортсменка родила сына Матвея.
Все , больше не могу молчать ⠀ Я БЕРЕМЕННА ⠀ Хватит про суды, всем достанется по заслугамдавайте о хорошем,а то нельзя мне нервничать ⠀ Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель , 2й триместр начался☺️ ⠀ Ну что , кто догадывался?в первый раз сразу все спалили , а сейчас (•)(•) не растут так активно, как тогда ⠀#беременность #вожиданиичуда #мама #скоромама #мамадважды
Также на днях Мария сообщила о решении суда по её иску к клинике доктора Блюма. Суд постановил возместить ей всего 60 тысяч рублей, в то время как она просила 56 миллионов. Претензия заключалась в том, что врач клиники доктора Блюма пообещал поставить её на ноги за год, однако Мария уже пять лет не чувствует своих ног и продолжает передвигаться только с помощью инвалидной коляски.
Сломавшая позвоночник Комиссарова: Мечтаю оставить коляску в углу и пойти
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