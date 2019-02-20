Семак: "Зенит" ждёт сложный матч с "Фенербахче" в Петербурге

Главный тренер "Зенита" перед ответной игрой с "Фенербахче" в Лиге Европы ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, на что будет сделан акцент во втором матче с "Фенербахче".

— Рисунок игры команды вряд ли изменится, но есть ряд футболистов, которые не смогут принять участие в завтрашнем матче, — сказал Семак на пресс-конференции. — В первом матче с "Фенербахче" мне не понравилось то, как мы действовали в атаке. Из-за травм не сыграли футболисты центра поля. Сделали ставку на опытного Краневиттера с Барриосом в центре, сейчас ситуация изменилась. Понимаем, что играем дома и нужно как можно больше атаковать. Нас ждёт сложный матч.

Также он отметил, что Клаудио Маркизио, Олег Шатов и Александр Ерохин не смогут помочь команде из-за проблем со здоровьем различного характера.

Матч "Зенит" — "Фенербахче" состоится завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге. Начнётся поединок в 20:55 по московскому времени. В первой встрече сине-бело-голубые проиграли с минимальным счётом 0:1.