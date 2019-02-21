Шансы есть? "Зенит" и "Краснодар" наносят ответный удар в Лиге Европы

Первые матчи против "Фенербахче" и "Байера" не принесли российским "Зениту" и "Краснодару" желаемого результата. Однако впереди есть ещё ответные игры. Лайф — о шансах питерцев и краснодарцев на проход в 1/8 финала Лиги Европы.

Камбэк "Зенита"

"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счётом 0:1 уступил на выезде "Фенербахче". Звучит не слишком оптимистично, но, для того чтобы перед ответной игрой совсем потерять веру в российскую команду, оснований нет. Почему? Причин несколько:

Российские клубы лишь раз побеждали в Турции. Это было 10 лет назад

Если бы Роберт Мак забил пенальти, была бы уже как минимум ничья

"Зенит" с 2017 года не побеждал на выезде в еврокубках

Это не оправдания, а всего лишь статистика, против которой, как говорится, не попрёшь. При этом перед ответной игрой оперировать стоит уже другими фактами. Например, в домашних матчах Лиги Европы "Зенит" не проигрывает с того же 2017 года. К тому же свежи в памяти матчи с минским "Динамо", с помощью которых "Зенит" в этом году пробивался в ЛЕ. На выезде — грандиозное поражение со счётом 0:4. Дома — потрясающий камбэк со счётом 8:1.

Камбэки у "Зенита" в крови, в чемпионском характере. Петербуржцы проигрывали на выезде не только при Манчини и Луческу. Даже в легендарном 2008-м при Дике Адвокате "Зенит" уступал и в Испании "Вильярреалу", и во Франции "Марселю", чтобы потом дома героически взять своё.

Игровая модель "Фенербахче" вряд ли изменится. Но теперь мы дома, нам будет легче, но они очень опытны, у них есть небольшое преимущество. Нас ждёт сложный матч. Нам точно нужно играть активно и агрессивно Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

На выезде играть действительно сложнее, хотя бы психологически, это факт. А вот дома, на одном из самых больших российских стадионов, традиционно заполненном до отказа, — определённо легче. Чтобы вернуться в борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Зениту" нужен всего один гол. Задача вполне посильная для лидера чемпионата России.

Вызов для "Краснодара"

"Краснодару" завтра, 22 февраля, исполнится 11 лет, и все в клубе настроены сделать подарок основателю Сергею Галицкому и всем любителям футбола из этого города. Задача — обыграть на выезде "Байер", одного из лидеров немецкой Бундеслиги. Звучит сложно, но именно такие задачи и должны стоять перед клубом, который уже прошёл период, когда его считали выскочкой, и должен делом доказывать свою состоятельность.

В первой игре команда Мурада Мусаева ни в чём не уступила более именитому и титулованному сопернику. Кроме того, футболисты установили клубный рекорд по пробегу, а болельщики — по заполненности арены. Краснодарскому тандему из игроков и фанатов не удалось только одно — изменить цифры на табло: игра закончилась со счётом 0:0.

Чисто технически этот расклад в пользу "Байера", ведь добыть ничью на выезде даже против равного соперника дорогого стоит — спросите у "Барселоны" и "Баварии". Однако на деле это большой вызов для "Краснодара", который его только раззадорит. Команда проводит отличный сезон и здорово играет и в чемпионате страны, и в еврокубках. Но так было и в предыдущие годы. Главное отличие, которого могут добиться "быки" в этом году, — взяться наконец-то за рога, то есть добиться результата.

Проблем с выездными играми нет, в Турции мы провели хороший матч. Да, в Севилье провалились, но в РПЛ, например, у нас хорошая статистика. Внесём коррективы, найдём больные места и постараемся сделать всё, чтобы пройти дальше Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Эксперты в восторге от космических скоростей, на которых играет "Краснодар", и что главнее — он предлагает их сам, навязывает сопернику свою игру, и нисколько не тушуется. Именно такой подход может принести краснодарцам заветную победу в Леверкузене и проход в следующий раунд Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала.

Ответные матчи.

"Зенит" — "Фенербахче" (первый матч — 0:1).

Стадион "Газпром-арена", Санкт-Петербург, Россия.

22 февраля, 20:55.

Лига Европы, 1/16 финала.

Ответные матчи.

"Байер" — "Краснодар" (первый матч — 0:0).

Стадион "Бай-арена", Леверкузен, Германия.

22 февраля, 23:00.