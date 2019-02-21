Жара в Лиге чемпионов. "Сити" спасся в Германии, "Ювентус" прихлопнули в Мадриде

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Жара в Лиге чемпионов. "Сити" спасся в Германии, "Ювентус" прихлопнули в Мадриде

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Фото: © Twitter/UEFA Champions League

Чемпион Англии сумел одержать победу, уступая по ходу матча, а команда Криштиану Роналду ничего не придумала против "Атлетико".

После унылых нулей, которые одновременно горели на табло сразу в двух вчерашних матчах, сегодня Лига чемпионов порадовала футбольных болельщиков обилием голов, интриги невероятных развязок.

В немецком Гельзенкирхене местный "Шальке" принимал "Манчестер Сити". Чемпионы Англии открыли счёт уже на 18-й минуте встречи, когда отличился лучший бомбардир в истории клуба Серхио Агуэро. Однако затем немцы неожиданно и дерзко огрызнулись: в конце первого тайма за семь минут они заработали два пенальти, и оба удара с точки уверенно реализовал Набиль Бенталеб. Алжирец, который забил за "Шальке" 14 пенальти из 14, сделал счёт 2:1 в пользу своей команды.

Однако концовка встречи осталась за подопечными Пепа Гвардиолы. Лерой Сане сравнял счёт на 85-й минуте, а буквально за 20 секунд до конца основного времени Рахим Стерлинг принёс своей команде волевую победу, реализовав выход один на один после передачи от своего вратаря.

2:3 — "Сити" увозит из Гельзенкирхена победу, забивая три мяча на выезде и практически не оставляя "Шальке" шансов в ответном матче.

Лига чемпионов, 1/8 финала.

Первый матч.

"Шальке" — "Манчестер Сити" — 2:3

Голы: Агуэро 18' (0:1), Бенталеб 38', 45' (1:1, 2:1), Сане 85' (2:2), Стерлинг 90' (2:3).

Параллельная встреча проходила в Мадриде, где Криштиану Роналду и его "Ювентус" встречались с местным "Атлетико". Португалец забивал "матрасникам" целых 22 раза за свою карьеру, однако в этот раз отличиться не смог. Зато хозяева поля забили аж трижды. Первое взятие ворот отменили после видеоповтора, а вот следующие два мяча оказались чистыми: уругвайские защитники Хосе Хименес и Диего Годин поочерёдно были самыми расторопными в чужой штрафной после стандартов. Причём Годин забил рикошетом как раз от Роналду.

Сам Криштиану и его партнёры толком ничего создать не сумели и максимально осложнили себе задачу перед ответной игрой. Миссия победить в Турине с разницей в три мяча "Атлетико", который очень хочет попасть в домашний финал ЛЧ, — невероятно сложна, но не невыполнима.

Лига чемпионов, 1/8 финала.

Первый матч.

"Атлетико" — "Ювентус" — 2:0.

Голы: Хименес 78' (1:0), Годин 83' (2:0).

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