"У меня 5 побед в ЛЧ, а у "Атлетико" — 0". Роналду психанул после поражения

Португалец и на поле, и за его пределами всячески напоминал болельщикам и журналистам о своих прошлых успехах.

План Криштиану Роналду по завоеванию кубка Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" находится на грани срыва. Там же — и сам португалец. Во время матча с "Атлетико" Роналду ответил болельщикам, которые его освистывали, характерным жестом. Он показал им пять пальцев — столько раз Криштиану выигрывал Лигу чемпионов.

После матча, который закончился со счётом 0:2 в пользу "Атлетико", Роналду повторил жест, на этот раз уже в сторону мадридской прессы. И на всякий случай пояснил, что имеет в виду.

У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" — ноль. Пройдём ли мы дальше? Посмотрим Криштиану Роналду

Футбольные болельщики жест Роналду не оценили, раскритиковав его за эгоизм и отметили, что его нынешний клуб, "Ювентус", как и "Атлетико", не выигрывал Лигу чемпионов во время карьеры португальца. Последний европейский успех туринцев датируется 1996 годом, тогда Роналду было 11 лет.

Напомним, что "Ювентус" на выезде всухую уступил мадридскому "Атлетико" со счётом 0:2, существенно понизив свои шансы на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов.