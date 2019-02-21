"У меня 5 побед в ЛЧ, а у "Атлетико" — 0". Роналду психанул после поражения

План Криштиану Роналду по завоеванию кубка Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" находится на грани срыва. Там же — и сам португалец. Во время матча с "Атлетико" Роналду ответил болельщикам, которые его освистывали, характерным жестом. Он показал им пять пальцев — столько раз Криштиану выигрывал Лигу чемпионов.
После матча, который закончился со счётом 0:2 в пользу "Атлетико", Роналду повторил жест, на этот раз уже в сторону мадридской прессы. И на всякий случай пояснил, что имеет в виду.
У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" — ноль.
Пройдём ли мы дальше? Посмотрим
Криштиану Роналду
Хорош.— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 21 февраля 2019 г.
Еще «Золотые мячи» забыл упомянуть #Роналду #Пять #АтлетикоЮвентус pic.twitter.com/HiShy7Bqvd
Футбольные болельщики жест Роналду не оценили, раскритиковав его за эгоизм и отметили, что его нынешний клуб, "Ювентус", как и "Атлетико", не выигрывал Лигу чемпионов во время карьеры португальца. Последний европейский успех туринцев датируется 1996 годом, тогда Роналду было 11 лет.
Напомним, что "Ювентус" на выезде всухую уступил мадридскому "Атлетико" со счётом 0:2, существенно понизив свои шансы на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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