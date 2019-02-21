Питер, не подведи. На матче "Зенит" — "Фенербахче" ожидается 47 тысяч фанатов

Сегодня в Санкт-Петербурге местный "Зенит" примет стамбульский "Фенербахче" в рамках плей-офф Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба российского клуба, на матче ожидается до 47 тысяч футбольных болельщиков. Абсолютное большинство из них будет переживать за местный коллектив, но небольшая группа поддержки будет и у гостей — около 400 человек.
Несмотря на то что в Петербурге ожидается до минус девяти градусов, на самом стадионе будет тепло — около плюс пятнадцати. Всё благодаря системе с выдвижной крышей.
Сегодня я буду закрыта. #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/YhllVbG4k2— Крыша «Газпром Арены» (@SpbRoof) 21 февраля 2019 г.
Матч начнётся в 20:55 по московскому времени. В первом поединке "Зенит" уступил на выезде со счётом 0:1.
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