Первый трансфер на подходе. ЦСКА усилит Новый Робиньо

Армейский клуб собирается завершить все формальности по переходу бразильца в течение суток.

До последнего не участвовавший в трансферном сумасшествии ЦСКА под конец межсезонья планирует провернуть потенциально интересную сделку. Как утверждают бразильские СМИ, футболист "Васко да Гама" Лукас Сантос в ближайшие сутки должен стать игроком ЦСКА.

Сколько москвичи заплатят за бразильца, пока непонятно. По информации издания O Globo, компенсация за Сантоса составит около 2,5 миллиона евро. 19-летний форвард должен помочь армейцам в следующем евросезоне.

— ЦСКА хочет окончательно оформить трансфер в течение суток. Они рассчитывают использовать его в следующей Лиге чемпионов и хотят, чтобы Лукас прибыл как можно скорее, чтобы успеть подготовиться, — сказал агент игрока.

19-летний Лукас Сантос провёл всего два матча за взрослую команду "Васко да Гама", однако на родине считается очень перспективным игроком, его даже сравнивают с Робиньо. Причём это прозвище футболист получил от отца экс-игрока "Милана" и "Реала". Козыри Сантоса — дриблинг и удар.

@VascodaGama e técnico Alberto Valentim por favor dê uma oportunidade para o garoto Lucas Santos! pic.twitter.com/AOej5DLFZE — BrunoAlmeida (@BrunoAl89857005) 12 января 2019 г.

Сантос приглянулся ЦСКА на молодёжном турнире в Сан-Паулу, где забил пять мячей в девяти матчах. Времени на то, чтобы оформить переход миниатюрного (рост — 164 сантиметра, вес — 59 килограммов) бразильца, у армейцев не так много: трансферное окно закрывается в ночь с 22 на 23 февраля.