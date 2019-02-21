Уже 100 заявок! Сборная России устроила раздачу автографов через Twitter

Национальная команда по футболу решила приблизиться к болельщикам через социальные сети.

Сборная России по футболу неожиданно начала принимать заявки на автографы от футболистов. Всё произошло случайно: официальный твиттер-аккаунт сборной России пригласил блогера Валентина Петухова посетить сбор национальной команды, и одна из болельщиц отметила, что тоже хотела бы удостоиться такой чести. На что ей поступило предложение выслать автограф любимого игрока, которое и стало вирусным.

Если вы болельщица сборной России, то мы можем вам прислать автограф любимого футболиста) — Сборная России (@TeamRussia) 17 февраля 2019 г.

После этого многие фанаты сборной начали тоже просить автографы игроков, а когда получали ответы от аккаунта команды с просьбой назвать фамилию игрока и адрес, удивлялись серьёзности ситуации: многие не верили своему счастью. Некоторые даже предполагали, что аккаунт был взломан.

Однако на самом деле эта спонтанная акция — благодарность болельщикам от национальной команды за поддержку. Сборная в итоге пока остановилась на ста заявках и обещала в будущем сделать раздачу автографов через Интернет регулярным мероприятиям.

Ровно сто человек набралось, будем после сборов отправлять автографы! Спасибо всем! Обязательно повторим — Сборная России (@TeamRussia) 21 февраля 2019 г.

Ближайшие матчи сборная России проведёт в марте — на выезде против Бельгии и Казахстана. Дома же национальная команда сыграет в июне: 8-го числа — против Сан-Марино, 11-го — против Кипра. Города, в которых пройдут отборочные матчи к Евро-2020, станут известны ближе к датам.