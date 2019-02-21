"Палач" "Спартака" искал развлечение на ночь через Tinder, но спалился

Футболиста "Рапида" прославила жительница Милана, решившая раскрыть всему миру планы игрока.

Футболист венского "Рапида" Филип Шобесбергер попал в пикантную ситуацию. Сегодня его клубу предстоит встреча с итальянским "Интером" в Лиге Европы, и 25-летний игрок решил скрасить поездку в Милан приятным времяпрепровождением с местными жительницами. Австриец в описании профиля приложения для знакомств Tinder написал: "Ищу свою модель. Я здесь всего на две ночи, так что лучше поторопись".

Noi interisti ci preoccupiamo tanto per Icardi, mentre i giocatori del Rapid approfittano dei giorni milanesi per divertirsi su tinder pic.twitter.com/ljS2lmjhU3 — Marta Basso (@martabassof) 19 февраля 2019 г.

Но кое-что пошло не так. Жительница Милана Марта Бассо, у которой с футболистом случился взаимный лайк, решила публично его разоблачить. При этом она снабдила скриншоты из приложения язвительным комментарием:

Пока мы тут бегаем за Мауро Икарди, игроки "Рапида" едут в Милан, чтобы развлечься Марта Бассо

Осознав ошибку, Филип сразу же удалился из Tinder, но информационную волну было уже не остановить. Новость тут же разлетелась по мировым изданиям, и "Рапиду" даже пришлось оправдывать своего игрока. Дескать, это вообще был не Шобесбергер, ведь он счастлив в отношениях уже 8 лет.

Доподлинно узнать, действительно ли это был игрок "Рапида", невозможно, ведь в Tinder нет верификации. Однако Марта Бассо заявила, что в профиле у него, помимо фото с матча против "Интера", стояло ещё и очень личное фото, после которого не оставалось сомнений в подлинности личности футболиста. Но теперь он всё удалил.

Филипу Шобесбергеру 25 лет. С 2014 года он выступает за венский "Рапид" на позиции полузащитника. В ноябре прошлого года он забил второй мяч своей команды в ворота "Спартака" в матче Лиги Европы, практически похоронив шансы москвичей на выход из группы.

"Рапид" отмечал ту победу кричалкой "Зига-зага-хой-хой-хой", а вот искали ли футболисты австрийской команды в Москве компанию для празднования успеха через Tinder, неизвестно.