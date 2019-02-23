Зимний шопинг. Топ-10 самых дорогих трансферов межсезонья в РПЛ

Вильмар Барриос
- Колумбия
- 25 лет
- Полузащитник
- "Бока Хуниорс" → "Зенит"
- 15 млн евро
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Сердан Азмун
- Иран
- 24 года
- Нападающий
- "Рубин" → "Зенит"
- 12 млн евро
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
- Украина
- 29 лет
- Защитник
- "Шахтёр" → "Зенит"
- 10 млн евро
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Айртон Лукас
- Бразилия
- 21 год
- Защитник
- "Флуминенсе" → "Спартак"
- 7 млн евро
Фото: © РИА Новости/Александр Ступников
Кристоффер Ольссон
- Швеция
- 23 года
- Полузащитник
- АИК → "Краснодар"
- 4,5 млн евро
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
- Россия
- 21 год
- Защитник
- "Ростов" → "Краснодар"
- 4,4 млн евро
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Матиас Норман
- Норвегия
- 22 года
- Полузащитник
- "Брайтон" → "Ростов"
- 1,7 млн евро
Фото: © Twitter/Football Club Rostov
Аяз Гулиев
- Россия
- 22 года
- Полузащитник
- "Ростов" → "Спартак"
- 1 млн евро
Фото: © РИА Новости/Александр Ступников
Андрес Вомбергар
- Аргентина
- 24 года
- Нападающий
- "Олимпия" → "Уфа"
- 1 млн евро
Фото: © Instagram/avombergar
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