Зимний шопинг. Топ-10 самых дорогих трансферов межсезонья в РПЛ

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Зимний шопинг. Топ-10 самых дорогих трансферов межсезонья в РПЛ

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков/Сергей Михайличенко

До возобновления чемпионата России по футболу остаётся всего неделя, но клубы РПЛ больше не смогут никем усилить состав: трансферный период закончился. Команды провели его по-разному: кто-то тратил кучу денег, кто-то выжидал до последнего, а некоторые и вовсе не смогли себе позволить покупки. Лайф — о главных переходах межсезонья.

Вильмар Барриос

  • Колумбия
  • 25 лет
  • Полузащитник
  • "Бока Хуниорс" → "Зенит"
  • 15 млн евро

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Сердан Азмун

  • Иран
  • 24 года
  • Нападающий
  • "Рубин" → "Зенит"
  • 12 млн евро

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Ярослав Ракицкий

  • Украина
  • 29 лет
  • Защитник
  • "Шахтёр" → "Зенит"
  • 10 млн евро

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Айртон Лукас

  • Бразилия
  • 21 год
  • Защитник
  • "Флуминенсе" → "Спартак"
  • 7 млн евро

Фото: © РИА Новости/Александр Ступников

Кристоффер Ольссон

  • Швеция
  • 23 года
  • Полузащитник
  • АИК → "Краснодар"
  • 4,5 млн евро

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Дмитрий Скопинцев

  • Россия
  • 21 год
  • Защитник
  • "Ростов" → "Краснодар"
  • 4,4 млн евро

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Матиас Норман

  • Норвегия
  • 22 года
  • Полузащитник
  • "Брайтон" → "Ростов"
  • 1,7 млн евро

Фото: © Twitter/Football Club Rostov

Дамиан Шиманьски

  • Польша
  • 23 года
  • Полузащитник
  • "Висла" → "Ахмат"
  • 1,5 млн евро

Фото: © Twitter/FC Akhmat Grozny

Аяз Гулиев

  • Россия
  • 22 года
  • Полузащитник
  • "Ростов" → "Спартак"
  • 1 млн евро

Фото: © РИА Новости/Александр Ступников

Андрес Вомбергар

  • Аргентина
  • 24 года
  • Нападающий
  • "Олимпия" → "Уфа"
  • 1 млн евро

Фото: © Instagram/avombergar

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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