Жена Мамаева — о своём новом хобби: Паша рад, что у меня всё получается

Жена футболиста "Краснодара" рассказала Лайфу о своём новом увлечении — варении свеч.

Жена игрока "Краснодара" Павла Мамаева Алана в ожидании мужа из СИЗО занялась творчеством. Девушка начала варить и необычно украшать свечи. Сначала она делала это для себя и знакомых, но работы Аланы настолько впечатлили её подписчиков в "Инстаграме", что они стали просить сделать свечи и для них.

Алана Мамаева рассказала нам чуть подробнее о новом увлечении.

— Паша, конечно, знает о моём хобби, и он рад, что у меня всё получается, — пояснила Алана Лайфу. — Изготовление одной свечи занимает около пяти часов. Многое зависит от температуры на улице. Плюс работа с украшением. Очень многие стали просить меня сделать свечи для них. Я подумала, а почему бы и нет, и решила их продавать. Цены начинаются от двух тысяч, самая дорогая свеча стоит десять тысяч рублей.

Напомним, Павел Мамаев, который до 8 апреля будет находиться в СИЗО, 14 февраля, в День всех влюблённых, принял участие в футбольном матче, чтобы таким образом порадовать прекрасную половину человечества.