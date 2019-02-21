Дело за Лизой. Фигурист Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России

Спортсмен, которого многие знают только как "бойфренда Туктамышевой", начинает выходить из тени звёздной девушки.

В финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде, началось главное — соревнования одиночников. Первыми свои короткие программы представляли мужчины. Равных не оказалось Андрею Лазукину, который уверенно исполнил все элементы, не допустил падений и в итоге возглавил протокол. Его результат — 91,57 балла.

Конкуренцию Лазукину никто составить так и не смог. Ближайший преследователь отстал от него почти на 10 баллов. Судьба медалей решится завтра в 12 часов по Москве, когда спортсмены представят свои произвольные программы.

Андрей Лазукин встречается с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой, поэтому журналисты неизменно задают ему вопросы о личной жизни. Перед прокатом короткой программы фигурист рассказал, что на соревнованиях переживает за свою девушку даже больше, чем за себя. А также отметил, что с шутками и сексом у них с Туктамышевой проблем нет. Пока у Лазукина всё отлично и с результатом.

Туктамышева тоже участвует в финале Кубка России. Она вместе с другими одиночницами представит короткую программу сегодня в 19 часов по московскому времени.