Дзюба и Азмун попали в стартовый состав "Зенита" на матч с "Фенербахче"

Сергей Семак с первых минут матча выпускает следующий состав:
Артём Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Эрнани, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Анюков, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Игорь Смольников и Андрей Лунёв.
Стартовый состав на матч #ЗенитФенербахче! pic.twitter.com/mPqKpJbuGv— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
На скамейке запасных остались Михаил Кержаков, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Роберт Мак и Антон Заболотный.
Отметим, что матч начнётся в 20:55 по московскому времени. Первая встреча, которая состоялась в Стамбуле, завершилась победой турецкой команды (1:0).
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