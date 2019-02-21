Дзюба и Азмун попали в стартовый состав "Зенита" на матч с "Фенербахче"

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Дзюба и Азмун попали в стартовый состав "Зенита" на матч с "Фенербахче"

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Фото: twitter.com/@zenit_spb

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Сергей Семак с первых минут матча выпускает следующий состав:

Артём Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Эрнани, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Анюков, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Игорь Смольников и Андрей Лунёв.

На скамейке запасных остались Михаил Кержаков, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Роберт Мак и Антон Заболотный.

Отметим, что матч начнётся в 20:55 по московскому времени. Первая встреча, которая состоялась в Стамбуле, завершилась победой турецкой команды (1:0).

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