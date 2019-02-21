Долгожданный камбэк! Медведева — пока лучшая в финале Кубка России

Фигуристке удалось чисто откатать свою программу и возглавить таблицу после первого соревновательного дня.

Финал Кубка России в Великом Новгороде набирает обороты. Вслед за мужчинами короткие программы представили женщины-одиночницы. Здесь борьба получилась гораздо более серьёзной. Хотя бы потому, что и на кону стоит нечто большее — путёвка на чемпионат мира в Японию.

Как и ожидалось, первую строчку разыграли три претендентки на место в последний вагон в Страну восходящего солнца. Станислава Константинова откатала программу чисто и получила даже больше баллов, чем на чемпионате России. Елизавета Туктамышева тоже выдала отличный прокат, но не сумела приземлить свой коронный элемент — тройной аксель.

А вот любимица болельщиков — двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева — впервые за долгое время безупречно откатала короткую программу, после чего сорвала овации трибун, которые к тому же забросали лёд цветами и игрушками.

В итоге судьи именно Медведеву поставили на первое место по итогам короткой программы. Константинова отстала от неё менее чем на полтора балла. Туктамышева из-за падения оказалась лишь на четвёртом месте, не сумев поддержать победный порыв своего молодого человека.

Обладательницы медалей финала Кубка России определятся завтра, 22 февраля, в 14:00 мск, когда девушки представят свои произвольные программы.