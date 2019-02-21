Не Азмун, а Азмунище. "Зенит" вышел в 1/8 финала ЛЕ благодаря дублю иранца

Болельщики явно соскучились по футболу, из-за чего устроили настоящую огненную встречу любимой команде перед стадионом. И футболисты отплатили своим поклонникам сполна.
Огненная встреча команды #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/dSSIhVEa5W— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Сергей Семак говорил, что остался недоволен игрой линии атаки в первой встрече с "Фенербахче". Как мы убедились, работа в этом направлении была проделана.
"Зенит" быстро вышел вперёд в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На 4-й минуте Магомед Оздоев с шикарной передачи грудью новичка команды Сердара Азмуна открыл счёт.
Быстрый гол Магомеда Оздоева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.
Смотрите игру #ЗенитФенербахче прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/tHcgDBP9lC
Довольствоваться только результативной передачей иранский форвард не стал и уже на 37-й минуте сделал счёт на табло 2:0.
37 - СЕЕЕЕЕРДАААААР АЗМУН! 2:0! #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/iAHtwq1n27— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
Под занавес первого тайма "Фенербахче" благодаря усилиям Мехмета Топала всё же забил гол, оставив всю интригу на вторую 45-минутку. Ведь по сумме двух встреч счёт был 2:2 (преимущество турецкой команды из-за гола на выезде).
Роскошный удар Топала возвращает преимущество «Фенербахче»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.
Смотрите игру #ЗенитФенербахче прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/mNrkkmcbxc
На 76-й минуте Азмун с передачи Артёма Дзюбы оформил дубль и подарил "Зениту" путёвку в следующую стадию турнира — 3:1. Счёт по сумме двух матчей — 3:2.
Сердар Азмун оформляет дубль в своём первом домашнем матче за новую команду!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.
Смотрите игру #ЗенитФенербахче прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/tT4404YkNE
Отметим, что своего следующего противника "Зенит" узнает уже завтра по результатам жеребьёвки, которая начнётся в 15:00 (мск).
Следом свой матч в Лиге Европы проведёт "Краснодар" против "Байера". Счёт после первой встречи — 0:0.
Лига Европы. 1/16 финала.
Ответный матч.
"Зенит" — "Фенербахче" — 3:1.
Голы: Оздоев (4', 1:0), Азмун (37', 2:0), Топал (43', 2:1), Азмун (76', 3:1).
Счёт по сумме двух встреч: 3:2.
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