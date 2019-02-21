Не Азмун, а Азмунище. "Зенит" вышел в 1/8 финала ЛЕ благодаря дублю иранца

Сине-бело-голубые первый домашний матч в этом году начали с яркой победы и триумфа Сердара Азмуна, который оформил дубль и сделал результативную передачу.

Болельщики явно соскучились по футболу, из-за чего устроили настоящую огненную встречу любимой команде перед стадионом. И футболисты отплатили своим поклонникам сполна.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Сергей Семак говорил, что остался недоволен игрой линии атаки в первой встрече с "Фенербахче". Как мы убедились, работа в этом направлении была проделана.

"Зенит" быстро вышел вперёд в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На 4-й минуте Магомед Оздоев с шикарной передачи грудью новичка команды Сердара Азмуна открыл счёт.

Довольствоваться только результативной передачей иранский форвард не стал и уже на 37-й минуте сделал счёт на табло 2:0.

Под занавес первого тайма "Фенербахче" благодаря усилиям Мехмета Топала всё же забил гол, оставив всю интригу на вторую 45-минутку. Ведь по сумме двух встреч счёт был 2:2 (преимущество турецкой команды из-за гола на выезде).

На 76-й минуте Азмун с передачи Артёма Дзюбы оформил дубль и подарил "Зениту" путёвку в следующую стадию турнира — 3:1. Счёт по сумме двух матчей — 3:2.

Сердар Азмун оформляет дубль в своём первом домашнем матче за новую команду!



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https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/tT4404YkNE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.

Отметим, что своего следующего противника "Зенит" узнает уже завтра по результатам жеребьёвки, которая начнётся в 15:00 (мск).

Следом свой матч в Лиге Европы проведёт "Краснодар" против "Байера". Счёт после первой встречи — 0:0.

Лига Европы. 1/16 финала.

Ответный матч.

"Зенит" — "Фенербахче" — 3:1.

Голы: Оздоев (4', 1:0), Азмун (37', 2:0), Топал (43', 2:1), Азмун (76', 3:1).

Счёт по сумме двух встреч: 3:2.