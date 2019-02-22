Семак: "Зенит" заслужил победу над "Фенербахче"

Главный тренер подвёл итоги матча своей команды с "Фенербахче" в Лиге Европы и поблагодарил болельщиков.

Наставник "Зенита" Сергей Семак уверен, что его команда заслужила победу в игре с "Фенербахче".

— Это был тяжёлый матч. Мы только начинаем набирать обороты. Много игроков не могут нам помочь из-за травм, плюс была большая пауза, — отметил он. — Мы старались и лучше сыграли в атаке, чем в предыдущем матче. Ещё не всем довольны, но претензий к игрокам с точки зрения желания и отдачи быть не может. Сегодня мы заслужили победу над "Фенербахче". Будем работать и двигаться дальше.

— Очень рад за Оздоева. Он заслужил право сыграть с первых минут. Азмун не смог провести много времени на поле в первой встрече, потому что пробыл с командой всего несколько дней. Сегодня он справился с поставленными задачами, — пояснил Сергей Богданович.

Также наставник сине-бело-голубых выразил слова благодарности болельщикам.

— Отдельное спасибо хочется сказать нашим болельщикам, которые устроили яркий перформанс перед игрой. Это было просто потрясающе. Спасибо и за поддержку на стадионе. Это всегда заряжает футболистов. Рад, что у нас такие болельщики, всегда поддерживают, — заключил Семак.

Напомним, "Зенит" обыграл "Фенербахче" со счётом 3:1. Эту встречу в Санкт-Петербурге посетили более 50 тысяч зрителей.