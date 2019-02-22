Вслед за "Зенитом". "Краснодар" дожал "Байер" и прошёл в 1/8 финала Лиги Европы

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Вслед за "Зенитом". "Краснодар" дожал "Байер" и прошёл в 1/8 финала Лиги Европы

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский клуб не сумел победить, но счёт выездного гола оформил проход в следующий раунд турнира.

Пара "Краснодара" и "Байера" считалась самой интригующей на стадии 1/16 финала Лиги Европы. И этому есть объяснение: обе команды показывают яркий атакующий футбол, их столкновение должно было стать украшением турнира. После жеребьёвки мало кто мог подумать, что немцы и россияне долгое время не смогут забить друг другу вообще ни одного гола.

<p>Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев</p>

После первого матча, который стал торжеством скоростного атакующего футбола, в ответной игре ставки возросли. Теперь любой забитый мяч автоматически рос в цене из-за того, что времени на то, чтобы его отыграть, становилось всё меньше. Игра в Леверкузене получилось чуть менее быстрой, но не менее яркой, чем в Краснодаре. "Байер" больше контролировал мяч, а "Краснодар" навязывал высокий прессинг и организовывал резкие контрвыпады.

Однако даже стопроцентные, казалось, моменты у обоих ворот никак не могли завершиться взятием ворот. Поэтому долгое время героями не только этого матча, но и всего противостояния в целом оставались вратари. Например, юный Матвей Сафонов тащил так, будто он 19 лет играет в воротах, а не живёт на свете.

Шикарные моменты были и у "Краснодара". В частности, у Виктора Классона, который в качестве наконечника атаки принимал передачу от Вандерсона, но не смог переиграть голкипера "Байера". Оставалось только грызть ногти.

<p>Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев</p>

На последнюю двадцатиминутку основного времени Мурад Мусаев сделал дежурную замену, выпустив на поле Магомеда-Шапи Сулейманова — 19-летнего воспитанника клуба, который регулярно выходит на замену и решает исходы матчей.

Правда, в матчах такого уровня, как плей-офф еврокубков, он себя ещё не проявлял, но всё бывает в первый раз. На 84-й минуте "Краснодар" заработал штрафной в 20 с лишним метрах от ворот. К мячу подошёл именно Сулейманов и левой ногой исполнил просто идеальный обводящий удар — 0:1.

После этого "Байеру" было необходимо забивать уже два мяча, чтобы пройти в следующий раунд, и леверкузенцы очень быстро сделали полдела. Немцы сразу после пропущенного мяча включили дополнительную скорость, задавили "Краснодар" в его же штрафной и затолкали мяч в ворота — 1:1.

У хозяев поля ещё оставалось время, чтобы попробовать забить второй гол, но "Краснодар" второй слабости себе не позволил. 1:1, и именно российский клуб проходит в 1/8 финала Лиги Европы за счёт гола на выезде. "Краснодар" и "Зенит" — в числе 16 лучших.

Лига Европы, 1/16 финала.

Ответный матч.

"Байер" — "Краснодар" — 1:1 ("Краснодар" проходит за счёт гола на выезде).

Голы: Сулейманов 84' (0:1), Арангис 87' (1:1).

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