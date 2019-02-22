Вслед за "Зенитом". "Краснодар" дожал "Байер" и прошёл в 1/8 финала Лиги Европы

Российский клуб не сумел победить, но счёт выездного гола оформил проход в следующий раунд турнира.

Пара "Краснодара" и "Байера" считалась самой интригующей на стадии 1/16 финала Лиги Европы. И этому есть объяснение: обе команды показывают яркий атакующий футбол, их столкновение должно было стать украшением турнира. После жеребьёвки мало кто мог подумать, что немцы и россияне долгое время не смогут забить друг другу вообще ни одного гола.

После первого матча, который стал торжеством скоростного атакующего футбола, в ответной игре ставки возросли. Теперь любой забитый мяч автоматически рос в цене из-за того, что времени на то, чтобы его отыграть, становилось всё меньше. Игра в Леверкузене получилось чуть менее быстрой, но не менее яркой, чем в Краснодаре. "Байер" больше контролировал мяч, а "Краснодар" навязывал высокий прессинг и организовывал резкие контрвыпады.

Однако даже стопроцентные, казалось, моменты у обоих ворот никак не могли завершиться взятием ворот. Поэтому долгое время героями не только этого матча, но и всего противостояния в целом оставались вратари. Например, юный Матвей Сафонов тащил так, будто он 19 лет играет в воротах, а не живёт на свете.

Шикарные моменты были и у "Краснодара". В частности, у Виктора Классона, который в качестве наконечника атаки принимал передачу от Вандерсона, но не смог переиграть голкипера "Байера". Оставалось только грызть ногти.

На последнюю двадцатиминутку основного времени Мурад Мусаев сделал дежурную замену, выпустив на поле Магомеда-Шапи Сулейманова — 19-летнего воспитанника клуба, который регулярно выходит на замену и решает исходы матчей.

Правда, в матчах такого уровня, как плей-офф еврокубков, он себя ещё не проявлял, но всё бывает в первый раз. На 84-й минуте "Краснодар" заработал штрафной в 20 с лишним метрах от ворот. К мячу подошёл именно Сулейманов и левой ногой исполнил просто идеальный обводящий удар — 0:1.

После этого "Байеру" было необходимо забивать уже два мяча, чтобы пройти в следующий раунд, и леверкузенцы очень быстро сделали полдела. Немцы сразу после пропущенного мяча включили дополнительную скорость, задавили "Краснодар" в его же штрафной и затолкали мяч в ворота — 1:1.

«Байер» сумел сравнять счет через несколько минут после забитого гола, но для победы этого не хватило. #БайерКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/0rbyeegYkT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.

У хозяев поля ещё оставалось время, чтобы попробовать забить второй гол, но "Краснодар" второй слабости себе не позволил. 1:1, и именно российский клуб проходит в 1/8 финала Лиги Европы за счёт гола на выезде. "Краснодар" и "Зенит" — в числе 16 лучших.

Лига Европы, 1/16 финала.

Ответный матч.

"Байер" — "Краснодар" — 1:1 ("Краснодар" проходит за счёт гола на выезде).

Голы: Сулейманов 84' (0:1), Арангис 87' (1:1).