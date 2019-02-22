Игрок НХЛ Кучеров первым достиг отметки 100 очков в сезоне

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Игрок НХЛ Кучеров первым достиг отметки 100 очков в сезоне

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Фото: © nhl.com

Российский нападающий первым набрал 100 баллов в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, забросив шайбу в ворота "Баффало".

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз" отметился заброшенной шайбой, тем самым форвард повторил своё прошлогоднее достижение — 100 очков в сезоне.

"Тампа" выиграла по буллитам 2:1. Также на счету Кучерова — реализованный послематчевый бросок.

Отметим, что рекорд по набранным очкам среди российских хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ, принадлежит Александру Могильному. В сезоне-1992/93 форвард "Баффало" положил в свою личную копилку 127 баллов. У Кучерова впереди есть ещё двадцать матчей регулярного чемпионата, чтобы побить рекорд своего соотечественника.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" — " Баффало Сейбрз" — 2:1 Б. (0:1, 1:0, 0:0)

Русский доминатор. Кучеров уничтожает НХЛ и летит к вечному рекорду Могильного

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