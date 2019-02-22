Игрок НХЛ Кучеров первым достиг отметки 100 очков в сезоне

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз" отметился заброшенной шайбой, тем самым форвард повторил своё прошлогоднее достижение — 100 очков в сезоне.
It's Feb. 21 and @86Kucherov has 100 points.— NHL Public Relations (@PR_NHL) 22 февраля 2019 г.
The 25-year-old @TBLightning forward is the first player in 22 years to hit 100 points in 62 or fewer games - Mario Lemieux did so in his 61st game in 1996-97. #NHLStats pic.twitter.com/Vb2VoUwCrw
"Тампа" выиграла по буллитам 2:1. Также на счету Кучерова — реализованный послематчевый бросок.
All Kuch, all the time. #BUFvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/lG6CYe19lo— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 22 февраля 2019 г.
Отметим, что рекорд по набранным очкам среди российских хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ, принадлежит Александру Могильному. В сезоне-1992/93 форвард "Баффало" положил в свою личную копилку 127 баллов. У Кучерова впереди есть ещё двадцать матчей регулярного чемпионата, чтобы побить рекорд своего соотечественника.
Регулярный чемпионат НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" — " Баффало Сейбрз" — 2:1 Б. (0:1, 1:0, 0:0)
Русский доминатор. Кучеров уничтожает НХЛ и летит к вечному рекорду Могильного
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