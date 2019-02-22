Али Багаутинов: Не хочу быть причиной вражды между народами

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Али Нокаутёр Багаутинов по возвращении на родину, в организацию Fight Nights Global, ещё не имел более принципиального соперника, чем Вартан Асатрян. Это противостояние, которое, наконец, обрело прописку и состоится 6 апреля в Москве (FNG 92), по праву претендует на главный бой российского ММА в 2019 году. Нокаутёр в интервью Лайфу рассказал, почему этот поединок нельзя будет пропустить фанатам смешанных единоборств.

— Али, 6 апреля, наконец, зрители смогут увидеть самый ожидаемый поединок 2019 года! Твои эмоции в преддверии этого боя? Насколько ты сам ждал эту возможность встретиться в клетке с Вартаном Асатряном?

— Эмоции будут после боя, а сейчас полным ходом идёт подготовка к нему. Я давно ждал этого поединка, можно даже сказать, жаждал! Наконец-то мы встретимся и расставим все точки над "i".

— Расскажи о причинах конфликта с Вартаном. Ведь для вас обоих этот поединок больше, чем просто бой в клетке?

— Как такового конфликта между нами нет, просто в один момент ситуация вышла из-под контроля в силу того, что у нас с ним разное понимание жизни. Именно поэтому этот бой действительно стал принципиальным для нас. Выяснить не только, кто сильнее, а кто из нас прав. Потому что победа всегда на стороне справедливого.

— В конце прошлого года зрители турнира FNG стали свидетелями вашей перепалки. И тебя, и Вартана еле-еле разняли. Асатрян обвинил тебя в том, что звонил тебе, а ты не поднял трубку. Правда ли это?

— Наверное, в этом мире нет человека, кто мог бы обвинить меня в малодушии. Рассмешить он умеет, конечно… Что-что, а это он умеет. По этому поводу мой друг Эрадиль даже написал небольшой стих:

"Прощальный звон последнего звонка

По октагону скоро пронесётся.

И, отражаясь кровью в кулаках,

Как крик короткий, больно оборвётся".

— Ты наверняка неоднократно прокручивал в голове сценарий предстоящего боя. Поделись им.

— Вы всё сами увидите 6 апреля. Приходите, это будет знатная охота!

— Как именно тебе бы хотелось завершить бой с Асатряном? Финишировать его, нокаутировать или провести все пять раундов, нанося максимальный урон?

— Мы можем многое запланировать, но только Всевышний решает, как и что в итоге произойдёт. Буду уповать на Него и делать всё, чтобы досрочно завершить бой.

— Многих фанатов ММА волнует ваше поведение по окончании боя. Готов ли ты будешь пожать руку Вартану?

— В принципе, готов. Потому что мне надо думать не только о себе, даже если я сильно зол. Наше с ним противостояние отражается на взаимоотношениях двух народов: даргинского и армянского. Я не хочу быть причиной вражды между народами.

— Реванш. Будет ли он тебе интересен?

— Рано об этом говорить. Будет день после боя — будет и план.