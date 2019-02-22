Али Багаутинов: Не хочу быть причиной вражды между народами

— Али, 6 апреля, наконец, зрители смогут увидеть самый ожидаемый поединок 2019 года! Твои эмоции в преддверии этого боя? Насколько ты сам ждал эту возможность встретиться в клетке с Вартаном Асатряном?
— Эмоции будут после боя, а сейчас полным ходом идёт подготовка к нему. Я давно ждал этого поединка, можно даже сказать, жаждал! Наконец-то мы встретимся и расставим все точки над "i".
— Расскажи о причинах конфликта с Вартаном. Ведь для вас обоих этот поединок больше, чем просто бой в клетке?
— Как такового конфликта между нами нет, просто в один момент ситуация вышла из-под контроля в силу того, что у нас с ним разное понимание жизни. Именно поэтому этот бой действительно стал принципиальным для нас. Выяснить не только, кто сильнее, а кто из нас прав. Потому что победа всегда на стороне справедливого.
— В конце прошлого года зрители турнира FNG стали свидетелями вашей перепалки. И тебя, и Вартана еле-еле разняли. Асатрян обвинил тебя в том, что звонил тебе, а ты не поднял трубку. Правда ли это?
— Наверное, в этом мире нет человека, кто мог бы обвинить меня в малодушии. Рассмешить он умеет, конечно… Что-что, а это он умеет. По этому поводу мой друг Эрадиль даже написал небольшой стих:
"Прощальный звон последнего звонка
По октагону скоро пронесётся.
И, отражаясь кровью в кулаках,
Как крик короткий, больно оборвётся".
— Ты наверняка неоднократно прокручивал в голове сценарий предстоящего боя. Поделись им.
— Вы всё сами увидите 6 апреля. Приходите, это будет знатная охота!
— Как именно тебе бы хотелось завершить бой с Асатряном? Финишировать его, нокаутировать или провести все пять раундов, нанося максимальный урон?
— Мы можем многое запланировать, но только Всевышний решает, как и что в итоге произойдёт. Буду уповать на Него и делать всё, чтобы досрочно завершить бой.
— Многих фанатов ММА волнует ваше поведение по окончании боя. Готов ли ты будешь пожать руку Вартану?
— В принципе, готов. Потому что мне надо думать не только о себе, даже если я сильно зол. Наше с ним противостояние отражается на взаимоотношениях двух народов: даргинского и армянского. Я не хочу быть причиной вражды между народами.
— Реванш. Будет ли он тебе интересен?
— Рано об этом говорить. Будет день после боя — будет и план.
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