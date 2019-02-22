UFC в Чехии: продолжат ли россияне свои победные серии?

Ведущая мировая бойцовская организация UFC продолжает открывать для себя новые горизонты: предстоящим субботним вечером легендарный "восьмиугольник" дебютирует в Чехии, где в рамках ивента UFC on ESPN+ 3 состоится сразу три поединка с участием российских спортсменов.

Главным событием вечера смешанных поединков в Праге станет бой в полутяжёлом весе между многообещающими атлетами из топ-6 Яном Блаховичем (№ 4) и Тиаго Сантосом (№ 6). Польский боец прекрасно знаком отечественным любителям ММА, так как 15 сентября прошлого года на дебютном ивенте UFC в России нанёс досрочное поражение Никите Крылову. Блахович идёт на победной серии из четырёх поединков и в случае успеха 23 февраля сможет претендовать на тет-а-тет с чемпионом. Его соперник из солнечной Бразилии ведёт винстрик из трёх поединков, но следует отметить, что в своём последнем выступлении Тиаго Сантос одолел опытного Джими Мануву.

Помимо ярчайшего мэйн ивента зрители UFC on ESPN+ 3 смогут понаблюдать за выступлением трёх проспектов из России.

Именитый Рустам Хабилов выйдет на охоту за седьмой подряд победой в UFC, но в очередной раз планируемый успех вряд ли хоть как-то скажется на рейтинге Тигра в организации. Не секрет, что дагестанский атлет на протяжении уже нескольких лет не может получить визу в США, довольствуясь выступлениями на не самых знаковых турнирах UFC в других странах и против не самой топовой оппозиции. Рейтинг Хабилова попросту не растёт… На этот раз оппонентом махачкалинца станет малоизвестный в России Карлос Диего Феррейра, имеющий рекорд 14-2-0.

Представитель славных кавказских бойцовских клубов "Ахмат" и "Горец" Магомед Анкалаев проведёт в этот уик-энд свой третий поединок в UFC, где его противником станет Клидсон Фариас де Абреу. Анкалаев дебютировал в "восьмиугольнике" 17 марта 2018 года, и этот бой против Пола Крейга можно смело занести в учебники по ММА в главу "Как можно выиграть за секунду до финального гонга полностью проигрываемый бой".

Магомед умудрился на отметке 4:59 третьего раунда проиграть сопернику сабмишином, при этом "избивая" оппонента на протяжении всего боя… Но уже в следующем выступлении 26-летнего дагестанца всё стало на свои места: Анкалаев красивейшим хай-киком отправил на канвас Марчина Прачнио, завершив дело добивающими ударами в партере. Несомненно, Магомед Анкалаев — фаворит предстоящего боя на бумаге и один из самых перспективных проспектов в полутяжёлом весе. Но его соперник из Бразилии по праву носит звание злого гения отечественных бойцов. За годы профессиональной карьеры де Абреу трижды встречался с отечественными бойцами, каждый раз завершая поединок в статусе победителя. Список "жертв" южноамериканца довольно внушителен. Это и Артур Гусейнов, и Виктор Немков, и Антон Вязигин. Удастся ли Магомеду Анкалаеву избежать попадания в этот список, узнаем в субботу…

Но самое сложное испытание ждёт другого российского бойца — Петра Яна. Экс-чемпион АСВ ворвался в UFC лишь в прошлом году, но за семь месяцев умудрился провести аж три поединка, продемонстрировав стопроцентный результат. 26-летний сибиряк по прозвищу No Mercy своим ярким атакующим стилем ведения боя настолько очаровал матчмейкеров организации, что в следующие соперники ему определили звезду из США Джона Додсона. В последние годы 34-летний Волшебник демонстрирует не самый стабильный результат, но обладает колоссальным опытом и всё ещё страстью приблизиться к заветному трофею UFC.

Для Яна данная схватка — это огромная возможность ворваться в топы и уже в 2019 году претендовать на бой за титул!