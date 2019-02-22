Дюков избран президентом РФС

Председатель совета директоров "Зенита" теперь оставит работу в санкт-петербургском клубе.

В Российском футбольном союзе прошла очередная выборная конференция, главным вопросом на повестке которой было избрание нового президента. Единственную представленная кандидатура была одобрена. Новым главой организации стал Александр Дюков.

Наши клубы успешно выступают в Европе, но очевидно, что нам нужна стабильная система развития профессионального футбола. Необходим рост экономического потенциала наших лиг, привлечение капитала. Мы должны делать шоу для привлечения массового зрителя. Александр Дюков

После ухода Виталия Мутко и.о. президента РФС был глава РПЛ Сергей Прядкин. Дюков ранее обещал покинуть пост в "Зените" в случае успешного избрания на пост главы РФС. Дюков работал в "Зените" с 2008 года. До 2017-го он был президентом клуба. Его кандидатуру на пост президента РФС выдвинули 63 организации.