Первая победа в сезоне! Фигурист Лазукин выиграл финал Кубка России

В произвольной программе у спортсмена не всё получилось, но запаса по итогам короткой хватило для общей победы.

В финале Кубка России по фигурному катанию определились медалисты среди мужчин-одиночников. По итогам короткой программы абсолютным лидером был Андрей Лазукин — единственный фигурист, который не допустил падений и набрал больше 90 баллов.

Однако в произвольной программе у Андрея всё прошло не так гладко. Он сделал несколько ошибок, в том числе упал после одного из прыжков. В итоге именно в произвольной программе Лазукин со 150 баллами стал лишь шестым, однако в общем зачёте сумел сохранить лидерство.

Однако после Лазукина выступал его ближайший преследователь — Константин Милюков, который в короткой программе стал вторым фигуристом, набравшим больше 80 баллов. Но произвольная у Милюкова вышла намного хуже, чем у Лазукина. Всего 139 баллов отбросили спортсмена со второго аж на седьмое место в общем зачёте.

В итоге Лазукин стал победителем финала Кубка России, а пьедестал почёта с ним разделили ещё два спортсмена из Санкт-Петербурга: Александр Петров занял второе место, Антон Шулепов — третье.