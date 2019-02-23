Лучшие защитники в истории сборной России

Сергей Игнашевич
- Рекордсмен сборной по количеству матчей (126)
- Самый результативный защитник сборной (8 голов)
- Трижды играл на ЧЕ и дважды — на ЧМ
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Виктор Онопко
- Провёл 109 матчей за сборную России, ещё 4 матча за сборную СНГ
- Забил 7 голов
- Долгое время был рекордсменом по количеству матчей
Фото: © Соцсети
Василий Березуцкий
- Провёл 101 матч за сборную
- Забил 5 голов
- Несколько лет был капитаном сборной
- Бронзовый призёр Евро-2008
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Юрий Жирков
- Провёл 87 матчей за сборную
- Забил 2 гола
- Попал в символическую сборную ЧЕ-2008 по версии УЕФА
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Александр Анюков
- Провёл 77 матчей за сборную
- Отличился одним голом
- Бронзовый призёр Евро-2008
- Один из лучших правых защитников в истории сборной
Фото: © РИА Новости//Алексей Куденко
Юрий Никифоров
- Провёл 59 матчей за сборную
- Забил 6 голов
- 3 игры за сборную Украины и 4 за сборную СНГ
- На ЧМ-87 среди юниоров ему аплодировал Пеле
Фото: © Соцсети
Алексей Березуцкий
- Провёл 58 матчей за сборную
- Стал бронзовым призёром Евро-2008, но не принял участие ни в одном матче
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Юрий Ковтун
- Провёл 50 матчей за сборную
- Забил 2 гола и один автогол
- Участник ЧМ-2002 и ЧЕ-1996
Фото: © Соцсети
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