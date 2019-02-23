Лучшие защитники в истории сборной России

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Лучшие защитники в истории сборной России

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В День защитника Отечества мы решили вспомнить лучших футбольных защитников, когда-либо выступавших за сборную России.

Сергей Игнашевич

  • Рекордсмен сборной по количеству матчей (126)
  • Самый результативный защитник сборной (8 голов)
  • Трижды играл на ЧЕ и дважды — на ЧМ

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Виктор Онопко

  • Провёл 109 матчей за сборную России, ещё 4 матча за сборную СНГ
  • Забил 7 голов
  • Долгое время был рекордсменом по количеству матчей

Фото: © Соцсети

Василий Березуцкий

  • Провёл 101 матч за сборную
  • Забил 5 голов
  • Несколько лет был капитаном сборной
  • Бронзовый призёр Евро-2008

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Юрий Жирков

  • Провёл 87 матчей за сборную
  • Забил 2 гола
  • Попал в символическую сборную ЧЕ-2008 по версии УЕФА

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Александр Анюков

  • Провёл 77 матчей за сборную
  • Отличился одним голом
  • Бронзовый призёр Евро-2008
  • Один из лучших правых защитников в истории сборной

Фото: © РИА Новости//Алексей Куденко

Юрий Никифоров

  • Провёл 59 матчей за сборную
  • Забил 6 голов
  • 3 игры за сборную Украины и 4 за сборную СНГ
  • На ЧМ-87 среди юниоров ему аплодировал Пеле

Фото: © Соцсети

Алексей Березуцкий

  • Провёл 58 матчей за сборную
  • Стал бронзовым призёром Евро-2008, но не принял участие ни в одном матче

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Юрий Ковтун

  • Провёл 50 матчей за сборную
  • Забил 2 гола и один автогол
  • Участник ЧМ-2002 и ЧЕ-1996

Фото: © Соцсети

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