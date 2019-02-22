Фурсенко покинул пост президента "Зенита"

Исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба назначена Елена Илюхина. Ранее эту должность занимал Александр Дюков, который официально стал президентом РФС.
Также новым президентом и генеральным директором клуба был назначен Александр Медведев. Сергей Фурсенко же вступил в должность вице-президента АО "Газпромбанк". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание совета директоров футбольного клуба «Зенит». В связи с избранием Александра Валерьевича Дюкова президентом Российского футбольного союза, исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба назначена член совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Анатольевна Илюхина. Также совет директоров клуба поблагодарил за проделанную работу Сергея Александровича Фурсенко, вступившего в должность вице-президента АО «Газпромбанк». С. А. Фурсенко будет представителем банка в Совете директоров клуба. Президентом-генеральным директором футбольного клуба «Зенит» назначен Александр Иванович Медведев. Совет директоров одобрил отчет об исполнении бюджета и инвестиционной программы клуба в 2017/2018 гг., утвердил проект бюджета и инвестиционной программы на текущий сезон. Принято решение внести в повестку общего собрания акционеров футбольного клуба «Зенит» вопрос об утверждении Е.А. Илюхиной председателем совета директоров и включении А.И. Медведева в состав совета, а также о внесении ряда изменений в устав, направленных на повышение эффективности работы совета директоров клуба.
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