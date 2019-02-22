Кто должен ехать на чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?

В Великом Новгороде закончился финал Кубка России, и его итоги не смогли дать однозначный ответ на вопрос, кто же сейчас всё-таки главный претендент на поездку в Японию на чемпионат мира — Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева. По крайней мере для общественности. Лайф предлагает читателям разрешить главную дилемму фигурного катания ближайшего месяца.

Меньше чем через месяц в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию — главный турнир этого сезона. По поводу двух мест в сборной вопросов, пожалуй, быть не может: это олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова. А вот кто третий?

Первая из претенденток отсеяла сама себя. Станислава Константинова потеряла веру в то, что поедет на чемпионат мира после европейского первенства, где она упустила место в тройке лучших. Тем не менее она приехала на финал Кубка России и очень здорово выступила в короткой программе, отстав от лидера на балл с небольшим. Но в произвольной повторила неудачный опыт чемпионата Европы, снова откатившись на четвёртое место и окончательно лишившись надежды поехать в Японию.

А вот с двумя другими претендентами всё интереснее. Евгения Медведева постолимпийский сезон, если судить по её же меркам прошлых лет, откровенно провалила: лишь раз была на подиуме этапа Гран-при, в финал не попала, на чемпионате России стала лишь седьмой. Но в решающей момент приехала на финал Кубка России и выдала свой лучший прокат в сезоне, набрав без малого 223 балла.

Сезон Евгении Медведевой Гран-при Канады — 3 место

Гран-при Франции, Челленджер — 4 место

Чемпионат России — 7 место

Финал Кубка России — 1 место Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

У Елизаветы Туктамышевой совсем другая история. В этом сезоне она выиграла три крупных турнира, включая этап Гран-при в Канаде, где обошла как раз Медведеву. Прошла в финал Гран-при, где уступила только Алине Загитовой и Рике Кихире. Однако затем Туктамышева поймала воспаление лёгких, из-за которого пропустила чемпионаты России и Европы. В финале Кубка России она успешно выполнила тройной аксель в произвольной программе — сложнейший элемент в женском фигурном катании, но стала лишь второй, потому как в короткой не смогла приземлить тот же элемент. Отставание от Медведевой — 1,71 балла.

Сезон Елизаветы Туктамышевой Гран-при Японии, финал Гран-при — 3 место

Гран-при Канады, Finlandia Trophy, Кубок Ломбардии — 1 место

Финал Кубка России — 2 место Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Вот так в финале Кубка России выглядели программы Медведевой.

А вот так — Туктамышевой.

А вот официальный протокол финала Кубка России с оценками обеих фигуристок.

Туктамышева потеряла баллы на каскаде двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп, так как судьи зачли ей недокрут. Медведева же не справилась с каскадом тройной сальхов — тройной риттбергер. За остальные элементы обе фигуристки получили сплошные плюсы — где-то больше, а где-то меньше.

Поскольку прозрачной процедуры отбора на ЧМ не существует, то финал Кубка России — лишь формальный рубеж для попадания в сборную. То есть даже победа не является автоматической гарантией поездки в Японию. Решать придётся Федерации фигурного катания, ориентируясь на ход сезона, текущую форму фигуристок и, как ни крути, прокат в Великом Новгороде. И выбор предстоит невероятно сложный.

Лайф предлагает читателям на некоторое время почувствовать себя в роли тех, кому предстоит решать судьбу российских фигуристок. Кто же всё-таки должен ехать на ЧМ?